Xénia zo Survivor šťastím bez seba: S priateľom oznámili radostnú novinku!

Keď Xénia Gregušová prijala ponuku účinkovať v šou Survivor, znamenalo to niekoľkomesačné odlúčenie od svojho partnera Lukáša Stanislava. Dokonca sa krátko pred odchodom na ostrov špekulovalo, že sa dvojica rozišla. No opak je pravdou... Odlúčenie bolo síce obrovskou skúškou pre ich vzťah, no tú úspešne zvládli.

Aj preto sa zrejme rozhodli, že ich vzťah posunú o krok ďalej. „Začína nám nová kapitola života. Pre niekoho možno normálna vec, no pre nás je to veľmi významný krok. A pre mňa je práve toto takým, povedala by som krokom do dospelosti,“ píše sa v príspevku, ktorým dvojica svojim sledovateľom oznámila, že si kúpili vlastné bývanie.

„Už keď som v Survivor ležala pod prístreškom alebo na pláži, začala som premýšľať nad kúpou vlastného bytu. Ísť do toho? Neísť? Stále som si dávala do kopy pozitíva a negatíva a vzhľadom na nie moc dobrú situáciu, aká bola (korona), som sa toho celkom bála, lebo predsa len je to celkom veľká zodpovednosť,“ priznáva Xénia. Hneď po príchode domov sa však tejto myšlienky chytila a začala ju realizovať.

A za to, že to celé dotiahla až do konca, vďačí svojmu priateľovi Lukášovi. „Vo všetkom mi veľmi veľmi pomohol a myslím, že toto bola ďalšia vec, ktorá náš vzťah len upevnila a spravila ho ešte krajším a silnejším. Teraz nás čaká celkom zaujímavé obdobie, ktoré bude z jednej strany náročné, ale takisto krásne - prerábanie a zariaďovanie nášho hniezdočka,“ pokračuje Gregušová s tým, že už ako-takú predstavu, ako by ich bytík po dokončení mal vyzerať, majú.