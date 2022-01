Markizácka šou rozbila ich vzťah? Víťazka Farmy v Survivor… Frajer prehovoril o ROZCHODE!

BRATISLAVA - Sen o výhre a dobrodružstve na celý život sa napokon premenil na problém, ktorý výrazne ovplyvnil ich ľúbostný vzťah. Reč je o Lukášovi Stanislavovi a Xénii Gregušovej, mladom páriku, ktorý vznikol vďaka Farme 12. Xénia sa zároveň stala víťazkou spomínanej série, no a najnovšie sa chystá čeliť ďalšej výzve. Odletela do Dominikánskej republiky, aby o výhru zabojovala aj v šou Survivor.

Na pohľad krehká blondínka, ktorá bola finalistkou Miss Universe, všetkých prekvapila, keď sa jej Farmu podarilo vyhrať aj napriek tomu, že čelila mocnejším mužským súperom. Konkurenciu však nechala ďaleko za chrbtom. A okrem peňažnej výhry si odniesla aj niečo, čoho hodnota sa nedá vyčísliť na eurá - vďaka šou totiž našla lásku. S Lukášom Stanislavom tvorí pár až dodnes, no najnovšie sa začalo hovoriť o tom, že odchod do šou Survivor ich vzťahu celkom zavaril.

Lukáš totiž vôbec nie je nadšený, že jeho láska odchádza na tri mesiace do exotiky na ďalšie nakrúcanie, nehovoriac o tom, že nebudú môcť byť vôbec v kontakte. V Survivor si totiž finalisti vyskúšajú, aké to je prežiť v divočine bez akýchkoľvek moderných vymožeností, no a ako to už v reality šou býva, zabudnúť môžu aj na komunikáciu so svojimi blízkymi.

Bývalý farmár sa nechal počuť, že z Xéniinej účasti v súťaži vôbec nemá radosť. Aktuálne však vyšlo najavo, že jeho smútok nie je spôsobený iba odlúčením. A keďže sa na verejnosti skloňovalo aj slovo "rozchod", Luky sa rozhodol uviesť všetko na pravú mieru. No a už je zrejmé, že svojej partnerke okrem iného aj tak trochu závidí, keďže na kasting bol pozvaný i on sám, no jeho napokon nevybrali.

Na youtube zverejnil video z ich posledných spoločných chvíľ začiatkom januára. Zo záberov doslova sršala ich vzájomná láska. A na záver prišlo aj k vyjadreniu. ,,Rozídení sme neboli, len som bol smutný. Kto by nebol smutný, keby mal pustiť človeka, ktorého miluje, niekam na tri mesiace,” začal vysvetľovať a potom opísal, ako to celé vlastne bolo. „Nebolo to o tom, že by sme sa mali rozchádzať. Rozídení sme ani neboli. Len som bol smutný. Jasné, že som. A v novembri vysvitlo, že ide tam iba Xenka a ja zostávam doma,” vysvetlil.

„Na kastingu sme boli spoločne, čakali sme, ako to dopadne,” priznal, no a výsledok už všetci poznajú. Lukáš zároveň ešte dodal, že svoju partnerku v účasti maximálne podporuje, no popri tom mu je skrátka prirodzene ľúto, že budú od seba.