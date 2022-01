Škandalózna Češka zo Zámeny manželiek: Vzala si VRAHA a teraz… Monokel na oku a ROZCHOD!

PRAHA - Lucie Navrátilová sa do povedomia divákov vryla ako jedna z najkontroverznejších účastníčok českej Zámeny manželiek. 8-násobná mamička sa najprv rozišla so svojím partnerom a následne sa vydala za muža odsúdeného za vraždu. V týchto dňoch na sociálnej sieti prekvapila s výrazným monoklom na oku... S "novým" manželom sa vraj rozišla!

Užil sis?! Takto vykrikovala Lucie z Kladna na svojho partnera Standu v českej Zámene manželiek. Táto relácia bola zrejme posledná bodka za ich aj tak turbulentným vzťahom. Dvojica spolu vychovávala 4 deti, no ako sa ukázalo Lucie má s bývalým partnerom ďalšie štyri deti, ktoré im kvôli týraniu zobrala sociálka.

No nielen pre toto sa o televíznej mamine veľa hovorilo. Vyšlo totiž najavo, že otca svojich štyroch detí vymenila za istého Michala, ktorý si vo väzení odpykával trest za vraždu. A bývalý trestanec sa po návale negatívnych ohlasov na sociálnych sieťach bez problémov vyhrážal hejterom. Pomyselnou čerešničkou na torte bola ich svadba a túžba po spoločnom dieťati.

Lucie sa vydala za bývalého trestanca Michala. Zdroj: Tik Tok

Dlho im však táto idylka nevydržala. O rozchode sa hovorilo takmer okamžite, no až teraz je to vraj oficiálne. Michal na streame na TikToku odpovedal na otázky, či ešte s Luciou tvorí pár. „Nie, sme už iba kamaráti, ale Lucku nenechám urážať,“ povedal, zatiaľ čo hviezda Zámeny manželiek sa na chvíľku mihla v zábere s viditeľným monoklom na ľavom oku.

K rozchodu potom bývalý trestanec dodal, že rozvod ešte oficiálne neprebehol. No hoci v live streame pôsobil vyrovnane, neskôr bolo zjavné, že to bol práve on, kto dostal kopačky. Začal totiž prosiť o druhú šancu. „Je to hrozné, strašne moc. Milujem ťa, chcem ťa späť,“ zverejnil na svojom profile.

Lucie sa v streame objavila s výrazným monoklom na oku.

„Nepozeráš na nás, ktorí ťa milujú, ktorí za teba dýchajú. Prosím, vráť sa...“ píše Michal. Či sa dvojica skutočne rozišla alebo ide len o ďalší výmysel, "aby boli zaujímaví", nevedno. Nešlo by však o prvý prípad, kedy by si problémy vo vzťahu vymysleli - 3 mesiace po svadbe sa snažili svojich sledovateľov nachytať na rozchod... Ako sa však hovorí, opakovaný vtip už nie je vtipom.

Zdroj: TikTok

