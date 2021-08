Brutálna hanba na Markíze: Pred kamerami priznala, že sa UMÝVA LEN OBČAS, dôvodom je… TOTO VÁŽNE?!

PRAHA - Už niekoľko týždňov svetovým šoubiznisom hýbu priznania zahraničných celebrít, ktoré osobnej hygiene príliš neholdujú. Celú vlnu spustila herečka Mila Kunis a jej partner Ashton Kutcher, ktorí uviedli, že skrátka nevidia dôvod, aby boli nonstop naložení v sprche a stačí im umyť si iba podpazušie a rozkrok. No a téma "príležitostnej" očisty sa najnovšie rozbehla aj na markizáckych obrazovkách...

Včera večer Markíza v premiére odvysielala najnovšiu epizódu českej zámeny manželiek. Tentokrát si domácnosti vymenili dve menovkyne Ivety. Ako to už býva, opäť sa objavili problémy so špinou a neporiadkom. Paradoxne, tieto faktory svojej oponentke viac vyčítala staršia manželka, ktorá, ako sa ukázalo, síce vyžaduje čistotu prostredia, no na tú svoju až tak nedbá.

Nielen nového manžela, ale napokon aj televíznych divákov šokovala výmena názorov, kde vyšlo na povrch, že zanedbáva osobnú hygienu. A všimli si to dokonca aj jej "dočasné deti". „Bavili sme sa o tom aj s deťmi. My sme zvyknutí kúpať sa každý deň. Tak či by si sa mohla aj ty,” povedal jej otvorene náhradný manžel Honza, ktorý dokonca pred kamerami vyhlásil, že Iveta iba prejde okolo a páchne mu ako tvaroh.

Ivete pred kamerami poriadne naložili Zdroj: TV Markíza

Náhradný manžel Honza sa sťažoval, že Iveta zanedbáva hygienu Zdroj: TV Markíza

Ona však problémy v osobnej hygiene nevidí. To, že sa z piatich dní umyla iba dvakrát, odôvodnila tým, že má citlivú pokožku. „Ja som ti vysvetľovala, že my máme citlivú pokožku. Doma máme tvrdú vodu. Veľmi tvrdú,” argumentovala a keď jej Honza povedal, že u nich je voda iná, odvetila, že je ešte horšia, pretože je chlórovaná a škriabe sa z nej.

Iveta hovorí, že častejšie sa umývať nemôže. Vraj má príliš citlivú pokožku Zdroj: TV Markíza

Napokon prišlo k ešte väčšiemu problému. "Tvarohová Iveta" musela kvôli štípancom navštíviť lekára a vrátila sa so záverom, že v náhradnej rodine majú ploštice. Teda aspoň to jej údajne povedala lekárka, ktorá vraj štípance identifikovala. Honza však toto tvrdenie rázne odmietal, keďže on ani deti podobné problémy nemali, a vinu videl práve v Ivetinej nedostatočnej hygiene.

A záver? Ten si už diváci, ktorí videli dianie v oboch domácnostiach, urobili sami...

