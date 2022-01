Kráska z Markízy zverejnila NECHUTNÉ správy: DRSNÁ ODPLATA… PREBOHA, muži, zobuďte sa!

BRATISLAVA - Človek by si pomyslel, že v dnešnej dobe si muži prestanú myslieť, že si k žene - a zvlášť cudzej - môžu dovoliť čokoľvek... Bohužiaľ, stále sa nájdu aj výnimky. Nevedno, čo niektorých pánov doháňa k pocitu, že chlipné správy či fotky ich nahých genitálií niekoho zaujímajú a nedajboh na ne dokážu "zbaliť" opačné pohlavie, no povedzme si na rovinu - sú na veľkom omyle. A s takýmito indivíduami sa priam ukážkovo vysporiadala bývalá farmárka Michala Šormanová!

Už počas súťaženia na Farme sa tmavovláska vyjadrila, že od cudzích mužov dostáva rôzne nechutné správy. A hoci si zrejme dotyční myslia, že sú tým zaujímaví a vzbudia pozornosť, opak je pravdou. Takéto zúfalé pokusy sú totálne za hranicou a dokážu dámy akurát tak odpudiť. „Otvorím správu, nejaký anonym... a penis na celú obrazovku, neznášam to,” povedala otvorene.

„Zo začiatku som to dokonca brala ako na mne páchané sexuálne násilie. Že mi niekto posiela niečo takéto, čo nechcem vidieť,” priznala ešte na statku. A k tejto téme sa vrátila aj v relácii Život po Farme, ktorú moderuje Jakub "Zitron" Ťapák. Tam bola Michala hosťom spoločne s ďalším farmárom Petrom Matejkom. Tmavovláska sa vyjadrila, že od istého času na takéto úchylné správy reaguje svojsky.

Michala Šormanová priznala, že je terčom dotieravých a úchylných správ od cudzích mužov. Zdroj: TV Markíza

Stiahla si totiž fotografiu jedného z mužských údov, ktoré jej pristáli v schránke so správami. „A potom za nejakú dobu, keď mi také niečo znova prišlo, som našla tú fotku mäsitého chlpatého a poslala som mu to, že a toto je môj, ale, sorry, zabudla som sa oholiť," opísala.„To je dobrá stratégia, to sa mi páči," skonštatoval Zitron.

A Petra Matejku začalo zaujímať, čo si má predstaviť pod pojmom "mäsitý". Obaja páni zostali v šoku, keď sa Miška spýtala, či chcú dotyční záber vidieť. A po ich pritakaní bez váhania vytiahla telefón a do kamery ukázala snímku, ktorej veľmi nepomohla ani cenzúra. „Pre mňa je to vzácny materiál. Ja tú fotku nevymažem. Lebo môžem ju takto posielať ostatným honibrkom naspäť," skonštatovala farmárka, keď zostali páni v štúdiu prekvapení, prečo túto fotku ešte má.

Zitronov skončil po pohľade na fotku v mobile poriadne v šoku. Zdroj: TV Markíza

„Tak ja ti na záver prajem, aby týchto údov bolo čo najmenej," uzatvoril Jakub. A veru, páni, ak by ste náhodou mali obdobné nemiestne chúťky "obšťastňovať" cudzie ženy zábermi svojej pýchy, radšej sa rýchlo preberte a zamyslite nad tým, či chcete, aby niekto váš poklad zverejnil!