Dôvod, prečo Lobotka odkopol matku svojej dcéry: Milenka a... Daniela ho po pôrode nepriťahovala, ODPUDIVÉ kilá navyše!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami slovenským šoubiznisom zaburácal rozchod speváčky Daniely Nízlovej a športovca Stanislava Lobotku. Dvojica sa rozišla a ako sa nám podarilo zistiť, za krachom vzťahu stojí práve známy futbalista. Ten matku svojej dcérky Lindy poslal k vode kvôli dôvodom, ktoré mnohých šokujú - Twiinska ho vraj totiž po pôrode už nepriťahovala a namiesto nej si vraj našiel milenku. Medzitým sa do sveta dostali informácie o výživnom, ktoré mal do éteru vypustiť niekto z blízkych Stanislava Lobotku a vyzeralo to tak, že Twiinska je ohrdnutá a požaduje astronomickú čiastku. Zdroj portálu Topky.sk hovorí, že ide o absolútnu LOŽ!

Podľa doterajších klebiet mala po rozchode Daniela Nízlová požadovať výživné vo výške 20-tisíc eur. 10-tisíc eur pre dcérku a rovnakú sumu aj pre seba. Zdroj portálu Topky.sk hovorí, že tieto informácie majú ďaleko od pravdy

„Daniela požaduje 10-tisíc pre dcéru, no pre seba nič. Je absolútne sebestačná a taká bola aj v čase, kedy sa so Stanom dali dokopy. Ona nikdy nepotrebovala chlapa, aby si mohla kúpiť kabelku alebo auto. Zarobila si sama. Väčšiu čiastku z výživného, ktorú požaduje, chce na sporenie pre ich dcéru. Pokiaľ totiž nastane situácia, že sa Stano zraní alebo trebárs prestane hrať, je možné, že sa napríklad "hodí" na minimálnu mzdu a potom už súd len ťažko prisúdi patričné výživné," informovala nás osoba z blízkosti Nízlovej.

Ešte v lete pôsobil vzťah Daniely s Stana priam idylicky Zdroj: Instagram D.N.

Mnohým sa zdá byť táto čiastka priam astronomická, ale... „Stano zarába okolo 160-tisíc mesačne. Daniela chce pre dcéru 10-tisíc. Premietnime si situáciu, že si odmyslíme dve nuly a on by zarábal 1600€. Zdalo by sa niekomu 10% z jeho platu, teda prispievať na dieťa 160€ priveľa? Nemyslím si," hovorí náš zdroj, ktorý priblížil, že futbalista si ročne na svoj účet pripíše okolo dvoch miliónov eur a dodal, že Lobotka si dokonca od Daniely vypýtal kľúče od bytu v Trenčíne, kde spoločne s dcérou žili, pričom mal následne prisľúbiť, že sa postará, aby mali strechu nad hlavou. „Ale nejako si to rozmyslel a Daniela s Lindou museli ísť po "vyhadzove" dočasne k rodičom," dodal zdroj portálu Topky.sk.

Ďalšou čerešničkou na torte krachu tohto celebritného vzťahu je samotný dôvod, prečo sa futbalista na matku jeho dcéry vykašľal. Ak by ste čakali partnerské nezhody, ste na omyle. „Stano sa vyjadril, že Daniela ho po pôrode prestala priťahovať. Bola to pre ňu rana, dokonca chcela schudnúť, aby vzťah zachránila, no Stanovi vraj prišli jej kilá navyše odpudivé a keďže ho teda už nepriťahovala, vzťah zachrániť nechcel," hovorí náš zdroj. S ničím iným, čo by mohlo brániť ich rodinnému spolužitiu, ju údajne predtým nekonfrontoval.

Takto vyzerala Daniela len zopár mesiacov po pôrode. Aj napriek tomu vraj Lobotku prestala priťahovať Zdroj: Instagram D.N.

Už zopár dní sa ale šepká aj o tom, že Lobotka si ešte počas ich vzťahu mal nájsť milenku. To, že za rozpad ich rodiny s dvojročnou dcérkou môže jej fyzický vzhľad, vraj mladá mamička doteraz nesie ťažko. A niet sa čomu čudovať. Zrejme len máloktorý muž si vie predstaviť, čo pre ženu znamená tehotenstvo, no každému je jasné, že kilá navyše prichádzajú s rastúcim dieťatkom v brušku úplne prirodzene.

A nejedna mamička potvrdí, že nie je ľahké sa ich zbaviť, hoci sa akokoľvek snažia. Predsa len, keď sa žena stará o malé dieťa a domácnosť a bežne nemá žiadnu domácu výpomoc, cvičenie je zrejme to posledné, na čo má energiu, hoci by aj chcela.

Zdroj: Instagram D.N.

Nabratá váha sa nedá zhodiť ako šibnutím čarovného prútika. Nehovoriac o tom, že pokiaľ hlavný partnerský problém spočíva v tom, že mužovi zrazu prestane vyhovovať telo ženy, ktorá mu na svet priviedla dieťa, je to naozaj ťažko pochopiteľné, zvlášť, ak chlap pre pominuteľné fyzično ustojí aj odlúčenie od vlastnej maličkej dcéry. Minimálne sa v tom zhodujú diskutujúci, ktorí dôvod rozchodu Nízlovej a Lobotku okomentovali

„Ja by som mu dala kilá navyše, neboj sa! Sopliačik, prezentovať sa, to hej, ale vážiť si ženu a dieťa, to už nie," hnevá sa pani Veronika. „Ak naozaj jeho "láska" ochladla kvôli jej popôrodným kilám navyše, tak potom môže byť len rada, že sa takého kreténa zbavila," myslí si ďalší čitateľ. Na Lobotkovi nenechali suchú ani nitku. „Stano, ty si mohol byť rád, že o teba niekto zakopol. Lebo keby si kopal kanály kdesi v Lučenci, tak o teba nezavadí ani slepá," naložila mu na sociálnej sieti pani Martina.

V čase, kedy vznikla táto fotka, už bola Daniela po pôrode. Tomu, žeby sa partnerovi nepozdávala, vraj nič nenasvedčovalo Zdroj: Instagram D.N.

„Sa môže hanbiť, je to priam nechutné, keď muž toto povie žene, je to prirodzená vec, že žena priberie, keď otehotnie a ťažko sa jej chudne," hnevajú sa ľudia a ženy odporúčajú mužom, aby si vyskúšali, aké to vynosiť a porodiť dieťa, no a potom ešte zatočiť s kilečkami navyše.

A čo k celej veci hovorí samotná Daniela? Tá sa vyjadrovať nechcela, no napokon predsa len prelomila mlčanie a čo-to prezradila prostredníctvom svojho Instagramu. Je vidno, že ju rozchod mimoriadne zabolel, čo k tomu povedala, sa dozviete v príspevku nižšie: