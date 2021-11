Poznáme 10 FINALISTOV Superstar 2021: Chlapci v prevahe a… Slovákov takmer vytlačili!

BRATISLAVA - A je to tu! Po napínavom semifinále aktuálnej série Superstar sa fanúšikovia šou konečne dozvedeli, ktorí speváci budú tvoriť finálovú TOP-10 tých najlepších z najlepších. Medzi tých, ktorým sa podarilo postúpiť do vytúženého finále, sa tento rok dostalo 6 zástupcov Česka a štyria Slováci. Nech sa páči, toto sú oni!

Ako ste si už určite všimli, tento ročník nie je rozdelený ako obvykle. Okrem toho, že väčšiu časť tvoria súťažiaci zo susedného Česka, do finále sa dostalo viac chlapcov ako dievčat Čo je mimoriadne paradoxné už len vzhľadom na predchádzajúce vyjadrenie porotcov.

Tía sa niekoľkokrát nechali počuť, že tento ročník je "ženský" a muži to budú mať celkom ťažké, keďže sa do užších výberov dostalo mnoho veľmi talentovaných dievčať, ktoré sú naozaj silné. Aj napriek tomu si miesta vo vo finále rozdelili v pomere 6:4, a to v prospech chlapcov! No a toto sú tohtoroční finalisti:

Adam Janota, 27 rokov (CZ)

Elizabeth Kopecká, 27 rokov (CZ)

Adam Pavlovčin, 26 rokov (SK)

Katarína Štohrová ,19 rokov (SK)

Filip Svoboda, 21 rokov (CZ)

Marietta Mareková, 17 rokov (SK)

Ladislav Hunka, 27 rokov (SK)

Nikita Machytková, 17 rokov (CZ)

Nikolas Bitkovskij, 20 rokov (CZ)

Petr Jiran, 23 rokov (CZ)

