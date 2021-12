ROZCHOD českého herca s o 21 rokov mladšou: Hlavný problém? DETI!

V poslednom čase sa predstaviteľ čerta Uriáša objavoval v spoločnosti sám alebo s dospelou dcérou, ktorú má s kolegyňou Bárou Munzarovou. Aktuálne prišiel sám na priamy prenos šou Star Dance, a tak českí novinári zisťovali dôvod.

Zdroj: ČT

A vyšlo najavo, že hercov posledný vzťah už nie je aktuálny.„Už nie je pomerne dlho, ale je môj blízky priateľ, no partnerka už nie,” povedal Blesku. Zdá sa teda, že vzťahy sa úple nenarušili.

Jedným z dôvodov rozchodu sú pritom evidentne deti. Pri 33-ročnej žene nie je žiadnym prekvapením, že by sa chcela stať matkou. Dvořák, ktorý vo februári oslávi 55, sa však už na úlohu otca necíti.„Samozrejme som nad tým rozmýšľala, ale aj keby sa to podarilo hneď teraz, tak by ma v 65 rokoch čakalo riešiť problémy tínedžerov. Neviem, či by som na to mal,” uviedol herec.

V umeleckom prostredí má pritom viacero príkladov mužov, ktorí sa stali otcami vo vyššom veku, napríklad aj zosnulý spevák Karel Gott.„Samozrejme, malé deti má aj veľa starších ľudí. Ale ako hovorí jeden môj kolega: Prečo by som si mal vytvárať vlastných vnukov?” vyhlásil Dvořák.

Zdroj: ČT