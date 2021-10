DRSNÁ hádka na Farme: Ponadával jej do P*Č a K*ND... Evelyn len čumela!

Diváci si už stihli všimnúť, že farmársky Golem je mimoriadne výbušný a má slovník ako posledný dlaždič. Fanúšikovia šou občas dokonca nemajú potuchy, čo hovorí, keďže sa stáva, že televízia musí občas vypípať väčšiu časť jeho viet. Čo ale na rozdiel od pointy toho, čo rozpráva, neuniklo naozaj nikomu, bolo jeho správanie, keď na Farmu prišli pastieri.

Vyzeralo to tak, že s 31-ročnou Michaelou si naozaj sadol a keď mali so Stankou nezhody, brunetku vzal na spoločnú prechádzku. Sympatie k nej netajil ani pred ostatnými farmármi, keď si pochvaľoval jej postavu, vyzretosť a na rovinu povedal, že ak by si začal s ňou, bola by to možno lepšia voľba, než jeho aktuálna farmárska partnerka. Lichotilo mu aj to, že Miša je fitneska, chválil ju až do nebies dokonca kvôli nej len deň potom, čo prišla, zradil aj Stanku. Michaelinej kamoške Peti totiž ochotne porozprával, ako nemiestne Stanka na Mišu nadávala. A nezabudol sa popýšiť, že on si ju zastal.

Farmárskym mužom ani divákom na základe Mirových rečí neuniklo, že Michaela sa mu naozaj pozdáva. Pred Stankou to však neustále zatĺkal a niekoľkokrát ju oklamal rovno do očí. Lenže keďže sa momentálne farmári rozdelili na mužský a ženský tábor, Michaela to Mirovi poriadne natrela. Stanke povedala, ako ju balil aj to, že na ňu žmurkal.

V šoku bola aj moderátorka Evelyn Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

To Mira vytočilo do nepríčetna, pravdu, ohľadom toho, že ju balil, nepriznal a Michaele špinavo ponadával s tým, že klame. „Ti to vravím rovno do očí, ty ku*da,” reval na ňu ako zmyslov zbavený a počastoval ju ešte niekoľkými štipľavými nadávkami. A neprestával tvrdiť svoje aj napriek tomu, že ten, kto tu zapiera, je on - dôkazom je to, čo diváci už videli vďaka predchádzajúcim epizódam, kde jeho vyjadrenia hovorili za všetko.

Celý konflikt napokon vyústil pred Evelyn pri voľbe duelanta, kde už od začiatku padali vulgarizmy. No a ako to vyzeralo, si môžete pozrieť vo videu vyššie!