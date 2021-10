DRSNÝ ROZCHOD párika z Markízy: Fúúú, blondínku z jeho vyjadrení PORAZÍ!

BRATISLAVA - Kade chodí, síru chrlí! Reč je o svalnatom rodákovi z Michaloviec - Miroslavovi Pajtášovi (35), ktorý v markizáckej šou Farma bojoval o rozprávkovú výhru. Do povedomia divákov sa dostal hulvátskym správaním i románikom so súperkou Stankou... Tej už ale fitness tréner najnovšie nepovie inak ako STANA! A z jeho slov je zrejmé, že táto farmárska láska nadobro skončila.

Počkám na teba! Budem ťa čakať! Také boli slová, ktoré Miro Pajtáš pri svojom odchode zo šou šepkal do ucha svojej farmárskej láske Stanke Klčovej. Ako však v sobotnom vydaní Farmy X-tra Martinovi Šmahelovi prezradil, svoj názor na frajerku z markizáckeho statku výrazne zmenil.

Pri lúčení Mira a Stanky to pôsobilo dojmom, že ich vzťah bude pokračovať aj mimo kamier. Opak je pravdou... Zdroj: TV Markíza

„Z Farmy som chcel ísť už preč. Mal som depky z tej Stany už,” poznamenal svalnáč. „Kričala tam na mňa, bola to absolútna katastrofa,” dodal Miro, ktorý blondínku v podstate už pár hodín od zoznámenia volal miláčik, či láska.

„Na začiatku to bola sympatická, normálna žena. Usmievala sa, všetko ok. A potom už jak bola hra, tak upside down. Pretočila sa o 360°. Poste začala robiť intrigy a ja som až teraz jak v telke to vidieť, tak absolútne, že no comment,” povedal na margo Stanky Miro, ktorý jej už nepovie inak ako Stana. „Videl som páru výstrihy z telky. Ona tam na mňa nadávala, špinila, ohovárala a čakala pokiaľ vypadnem. Je to dosť falošné,” dodal krkolomne vo Farme X-tra bývalý farmár.

Pekného slova na svoju farmársku frajerku Pajtáš nenašiel ani v pondelkovom Teleráne. „Ten vzťah určite nebude pokračovať,” poznamenal svalnáč, ktorý románik s blondínkou trpko oľutoval a myslí si, že nebyť ich vzťahu, tak by bol teraz vo finále.

Stanka sa momentálne k ich vzťahu nemôže vyjadrovať. Je však isté, že tieto vyjadrenia nezostanú bez odozvy... Nuž, nechajme sa prekvapiť, čo sa ešte dozvieme.

VIDEO: Bývalý farmár Miro Pajtáš sa v súťaži občas prejavoval aj takto.

