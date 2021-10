Najsmutnejší KONIEC na Farme: Zranil sa a… Teraz skončí na ulici?!

Viking sa ohľadom svojej minulosti už niekoľkokrát vyjadril priamo pred kamerou. Farmu pokladal za svoj domov, no a dôvod týchto jeho citov bol úplne prostý - žiadny iný nemá. „Keď vyjdem von, nečaká ma nič,” povedal v dávnejšom rozhovore s Evelyn a vytvetlil, že 15 dní pred Farmou prišiel o prácu, pretože zamestnávateľ ho nevyplatil a povedal mu, že to musí vydržať. No on si nemal ani za čo kúpiť jesť.

Zdroj: TV Markiiza

„Nemám nič okrem garáže, ktorú mám prenajatú. Kde mám svoj bicykel a pár vecí,” priznal Zdeněk s tým, že nebude mať kde zostať. „Ak mi kamarát pomôže, možno budem môcť trebárs zostať niekde na ubytovni. Ale na začiatok, aby som sa nejako odpichol... Už som toho veľa prežil, aj na ulici som žil, ale vždy som sa z toho nejako dostal sám. Je to síce ťažký boj, ale... Musí človek pevne veriť,” uviedol s tým, že na ulici prežil leto, kedy sa to ešte vraj dá zvládnuť, ale bol tam aj počas najhoršej zimy.

No a práve tieto jeho slová boli dôvodom, prečo mu začalo fandiť ešte viac ľudí. Fanúšikovia mu skrátka priali, aby dostal možnosť začať odznova, nehovoriac o tom, že na Farme naozaj makal. Bohužiaľ, Miroslav Pajtáš bol pre Vikinga ťažkým súperom. Prvé dve disciplíny síce Zdeněk s prehľadom vyhral, no o to väčšie prekvapenie prišlo, keď ho v ďalších troch tesne prevalcoval Miro.

„Ty si na Farmu priniesol veľkú hodnotu," povedala mu popravde Evelyn pri rozlúčke. „Verím tomu, že moja cesta nekončí, ale začína. Už teraz som vyhral. Lebo aj keď som nevyhral peniaze, tak som vyhral veľmi veľkú skúsenosť, ktorou sa chcem do budúcna riadiť," vyznal sa Viking, ktorý prehral len veľmi tesne a počas súboja s Mirom sa stihol ešte aj zraniť. Ruku si zranil tak veľmi, že počas poslednej disciplíny ju už musel mať v závese, no svoj boj vzdať nechcel. Veď.. Pozrite si fotografie nižšie.

