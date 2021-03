TRAPAS Dary Rolins: Fanúšikovia ju vysmali a ona... Tomu neuveríš!

PRAHA - Toto jej nevyšlo! Speváčka Dara Rolins (48) patrí medzi celebrity, ktoré pravidelne komunikujú so svojimi followermi na sociálnych sieťach. Pred pár dňami si dopriala prechádzku v okolí Pražského hradu a samozrejme zverejnila zopár vydarených momentiek. Mnohí z fanúšikov však pri pohľade na istý záber vybuchli smiechom. Dara sa totiž predviedla ako typická blondínka!

670-tisíc followerov je fanúšikovská základňa, ktorou sa môže pochváliť naša spevácka diva Dara Rolins. Podobne, ako mnohí užívatelia tejto platformy, i ona dbá o to, aby boli jej príspevky pre priaznivcov zaujímavé.

Darina nedávna snaha však "vypálila" inak, než plánovala. Speváčka sa počas nedávnych potuliek Prahou zamýšľala nad tým, ako veľmi sa situácia zmenila. „Keď sme tu nakrúcali môj klip k skladbe Celý svet je náš, myslela som si, že takto vyľudnený Pražský hrad už nikdy nebude. V tom čase sme to vnímali ako pridanú hodnotu. Ubehol takmer rok a skoro nič sa nezmenilo. Nikdy by som si nepomyslela, že príde deň, kedy mi ten šrumec a turisti v Prahe budú vlastne chýbať. Tak nejako to sem patrí,” napísala Rolins.

Zároveň zverejnila tri momentky v rôznych pózach. Okrem iného aj pri ďalekohľade. A práve táto fotka vyvolala značnú vlnu pobavenia. Dara totiž pozerala do ďalekohľadu naopak. A pohotoví fanúšikovia ju hneď zaplavili reakciami, v ktorých ju vysmiali.

Rolins sa však nedala a dokázala, že i ona sa vie zabaviť na svoj účet. „Len som sa oň na sekundu oprela, že to je dobrý nápad na fotku a vôbec mi to nedošlo. Bloncka, no...” reagovala s nadhľadom Dara, ktorá má za túto reakciu aj od nás 100 bodov!

Dara Rolins sa predviedla ako pravá blondínka :) Zdroj: Instagram