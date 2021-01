Dara Rolins odignorovala lockdown: Slováci zúria… Pre celebritu pravidlá neplatia?!

POPRAD - Už niekoľko týždňov platí na Slovensku prísny celoplošný lockdown. Znamená to, že mimo určitých výnimiek nemôže nikto opustiť svoj okres. Mnohým je doma už pridlho, aj preto sa v uplynulých dňoch pustili do slovenskej speváčky žijúcej v Prahe Dary Rolins. Pochválila sa totiž fotkou z Tatier. A okamžite sa strhla lavína kritiky. Slováci sa pýtajú - pre celebritu pravidlá neplatia?!

Ešte začiatkom roka sa Dara Rolins delila o zábery zo slnečného Bali. Tam blondínka cestuje každoročne v čase sviatkov. Len nedávno priletela späť do Prahy. No a už o pár dní sa fanúšikom pochválila, že sa nachádza na Slovensku - konkrétne v Tatrách.

„Vyrazila som si do rozprávky, nadýchnuť sa tatranského vzduchu. Prekrásny deň, keď je vám tak obyčajne dobre,“ napísala k fotkám zo zasnežených hôr speváčka. Na záberoch je vidno, že v spoločnosti kamarátov napríklad bežkuje. No že sa na ňu kvôli tomu strhne hotová lavína kritiky, zrejme nečakala.

Rovno pod príspevkom sa začali kopiť komentáre od rozzúrených Slovákov, ktorí cítili nespravodlivosť. „Ako ste sa dostali cez okresy? Ja nemôžem ísť za 70-ročnou mamou, ktorá je 80 km od nás, a to som ju od septembra nevidela. Lebo zákazy a príkazy, a to máme negatívne testy. A Dara aj Verešová si pendlujú kade-tade. No hnus, celé zle,“ pýtala sa jedna z komentujúcich.

„Pravidlá platia pre všetkých, ako je možné, že niekto môže a niekto nemôže cez okres, aj my máme testy, ale sú nejaké pravidlá, tak ich, prosím, dodržujte,“ pridala sa ďalšia. Dokonca aj nám v pondelok napísal čitateľ, ktorého blondínkino konanie rozzúrilo a upozornil nás na jej návštevu Tatier.

Kvôli týmto záberom si Dara Rolins vyslúžila kritické komentáre. Zdroj: Instagram D.R.

„Pozrite Instagram Dary Rolins. Nachádza sa v Tatrách. Je normálne, že bežný Slovák, ktorý je mimo okresu Poprad, v skutočnosti nemôže do Tatier kvôli zákazu vychádzania a rozdielnosti okresov? Rolins sem príde z Prahy s celým mančaftom ľudí, a to je ok? Či pravidlá platia len pre Slovákov a celebrita môže na ne kašlať? To, čo robí, je v rozpore so všetkým slovenskými COVID pravidlami,“ napísal náš čitateľ.

A Dara sa k celej veci už stihla vyjadriť na svojom profile. „Žijeme vo veľmi zvláštnej dobe. Chápem, že ľudia strácajú trpezlivosť, sú naštvaní, bezradní, citliví na každé gesto, akciu/reakciu. Myslím, že aj úsmev na fotke je v dnešnej dobe vlastne dokonalou provokáciou. Nikdy mi nenapadlo, že sa raz budem musieť obhajovať a vysvetľovať, prečo som doma, na Slovensku,“ napísala v príspevku Dara.

Prezradila, že do Tatier prišla pracovať. „Aj v takto zložitej dobe sa ľudia po svete pohybujú, presúvajú. Samozrejme len tí otestovaní, zdraví. Neviem o zákaze, kedy takto vybavená nemôžem prísť na Slovensko pracovať. Mám v pláne zdržať sa až do nedele, pretože tu fotím sériu fotografií do svojho diára. A ja zrejme prvýkrát v živote cítim tak trochu potupnú potrebu svoj pobyt v zemi, kde mám korene a ešte stále časť rodiny, obhajovať,“ vysvetlila Rolins.

„To, že som si včera vo voľnom čase vyrazila do lesa, rozpútalo až nenávistnú debatu o mojej drzosti vyraziť z CZ na SK, keď vy nemôžete navštíviť vo vedľajšej obci ani svoju 70-ročnú mamu... Ja chápem, že váš hnev je v takomto prípade na mieste, na druhej strane - svoju mamu som práve z dôvodov jej vysokého, rizikového veku nevidela mesiace ani ja,“ dodala speváčka.