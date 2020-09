Dara Rolins o plastikách a vylepšeniach: Nie som dokonalá, ale som ku*evsky cool!

Dara Rolins patrí k ženám, ktoré nevyzerajú úplne tak, ako ich príroda stvorila. „To, že sa riešim, nie je tajomstvo. Vychádza to z mojej podstaty a súvisí to aj s mojou profesiou, keď je človek pod drobnohľadom,” uviedla Dara.

Zdroj: Instagram D.R.

Ako dodala, je presvedčená, že vylepšenia, ktoré podstúpila, nie sú v rozpore so zdravým rozumom. A vyjadrila sa k nim aj konkrétne. „Väčšie prsia dokážu žene zdvihnúť sebavedomie a aj v prípade môjho nosu, ktorý som si nechala "opraviť", išlo o vyriešenie rovnice fotogenickejšieho tvaru, nie získania väčšieho množstva sebalásky. V tvári nemám ŽIADNE výplne – ako mi stále niekto prisudzuje/vyčíta. Áno, medzi obočie si raz za tri mesiace nechávam pichnúť botox. Ostatné vrásky nechávam žiť v mieri,” napísala na Instagram.

A má sa teraz vďaka týmto skrášleniam radšej? „Ani nie, ale prídem si viac fresh na pohľad. A to je to, oč tu běží. Nemám dokonalú ani postavu, ani vlasy, ani tvár, ale viem, že som ku*evsky cool. A že mám po mame a ockovi dobré srdce, slušnú intuíciu a ani moje talenty nie sú k zahodeniu. A to je dosť dôvodov k tomu, byť šťastná v Dare,” ukončila svoj status.