Plačková priznala zdravotné problémy: Na Srí Lanku ide kvôli liečbe... Ukrutné bolesti!

Keďže tmavovláska je mimoriadne vášnivá cestovateľka a doma na Slovensku sa málokedy zdrží dlhšie ako na pár týždňov, to, že opäť vycestovala, nikoho neprekvapilo. Lenže najnovšie prezradila, že za jej naplánovanou cestou na Srí Lanku sú zdravotné problémy.

Zuzana aktuálne na svojom Instagrame priznala, že má problémy s cievami. A práve počas poslednej noci vraj zažila bolesti ako nikdy predtým. „Dnes som úplne skapacina. V noci som nevedela spať. O tretej ráno som sa zobudila na strašné bolesti,” uviedla brunetka.

Zuzana Plačková priznala, že na Srí Lanku sa chystá aj pre nepríjemné zdravotné problémy. Zdroj: Instagram Z.P.

„Mám zdravotné problémy s cievami. A to, ako ma boleli žily na rukách, to som ešte nezažila. Doteraz to boli vždy iba kolená a nohy, no dnes v noci som mala pekný upgrade,” posťažovala sa slovenská kráľovná Instagramu. „A toto je jeden z dôvodov, prečo idem na liečebný pobyt na Srí Lanku,” ozrejmila, pričom už pred pár dňami uviedla, že domov na Slovensko sa vráti až začiatkom mája.

Snáď jej teda ozdravovací pobyt pomôže a bolesti, ktoré jej nedajú spávať, zostanú už len minulosťou.