Pikantné tajomstvá zosnulého Štaidla: Manželku mal podvádzať s mladučkou Darou, vraj ho očarila sexualitou!

Štaidl bol v českom šoubiznise okrem svojho talentu známy aj tým, že bol veľkými milovníkom krásnych žien. Jedným z jeho najznámejších vzťahov je ten so zosnulou Ivetou Bartošovou (†48). Dvojica spolu žila 13 rokov, splodili syna Artura, z ktorého je dnes 24-ročný dospelý muž. A, bohužiaľ, zároveň aj sirota, keďže jeho slávna mama zomrela 29. apríla 2014.

Práve ona však v minulosti prehovorila o Štaidlovom údajnom romániku s Mahulenou Bočanovou, no taktiež so známou slovenskou popovou divou. A nejde o nikoho iného, ako o Daru Rolins. V knihe Neměla jsem se narodit Bartošová uviedla, že v čase, kedy si mal muzikant užívať s Darou, naša speváčka vraj dokonca ešte nebola ani plnoletá a údajne práve ju Iveta ako milenka nahradila.

Zosnulá Iveta Bartošová vo svojej knihe zverejnila mená údajných mileniek Ladislava Štaidla. Medzi nimi aj Daru Rolins. Zdroj: Topky.sk

„Boli spolu dlho. Začali si spolu na zájazdoch a potom si ju bral do Apolinářské. O tom, ako tam za ním dochádza, mi v čase, keď sme ešte boli len kolegovia, dokonca rozprával. Vtedy to ešte nebol jeho dom, mal tam iba tú garsónku. Taký brloh, kam si bral dievčatá, ako už som o tom hovorila - Daru Rolincovú, Jitku Zelenkovú a všetky ostatné. Keď sme sa do seba s Láďom zamilovali, povedal mi, že to s Darou ukončil. Viem, že neklamal." uviedla Bartošová v spomínanej knihe.

O Dare sa v knihe Iveta zmieňovala aj v súvislosti so Štaidlovou bývalou manželkou Annou, s ktorou bol ženatý do roku 2001. Tá vraj o ich romániku taktiež vedela. „Koľkokrát som za ním prišla do Jevan točiť a Darinka prišla z izby vyspinkaná, vyfúkané vlásky. A Láďova manželka Aňa bola totálne namol. Tam sa diali strašné veci. On si tam normálne vodil iné ženské ... Musela strašne trpieť. Láďa mal niekoľko mileniek súčasne. V tej dobe som to len sledovala a hovorila si: Preboha, to je niečo strašné," píše sa v Bartošovej knihe.

Dara vraj žiadny románik so Štaidlom nemala. Uviedla, že jeho slová a takisto aj vyjadrenia Ivety Bartošovej, boli iba pomstou. Zdroj: Vlado Anjel

Koniec-koncov, o pletkách s Darou hovoril aj sám Štaidl. A taktiež práve vo svojej knihe. „Veľký milostný príbeh som prežil s Darinkou Rolincovou v čase, keď som sa prestal deliť o posteľ so svojou ženou. Najskôr ma to dievčatko uhranulo obrovskou dávkou muzikálnosti, neskôr tiež nečakanou sexualitou," uviedol muzikant.

Dara však tieto jeho slová popierala a hovorila, že pikantné vyjadrenia sú pomstou kvôli tomu, že s ním prestala spolupracovať. A o to isté vraj išlo Bartošovej - s tým rozdielom, že tá sa jej vraj chcela mstiť za urážlivé slová na adresu jej speváckej kariéry, ktorými sa Dara Ivety mimoriadne dotkla. Aktuálne je však už všetkým špekuláciám koniec a to, ako to skutočne bolo, vieš už zrejme len samotná Rolins.