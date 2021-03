Ťažké chvíle Viki Rákovej: Smrť kvôli COVID-19 a o pár hodín musela ísť pred kamery!

Už dnes večer sa na obrazovky Markízy vracia obľúbený seriál Susedia. Pri tej príležitosti prišli ako hostia do pondelkového Telerána Andy Kraus a jeho kolegyňa Viki Ráková. Dvojica rozprávala o novinkách, na ktoré sa môžu diváci tešiť, či o tom, ako sa im v čase pandémie nakrúcalo.

Zdroj: TV MARKÍZA

Ako Kraus prezradil, tému koronavírusu sa rozhodli v scenári nespomínať. „Snažíme sa to dať bokom. Tak sme si všetci povedali, že keď tí ľudia sledujú telku, tak v podstate všade to je a povedali sme si, že nech aspoň pri Susedoch sa pokúsia zabudnúť, že niečo také tu je a my naozaj túto tému obchádzame. Aj by nás to obmedzovalo v rámci humoru. Z toho sa naozaj nedá robiť sranda, keď ľudia umierajú... To sú vážne veci, z toho sa sranda nerobí,” povedal k tomu Kraus.

Moderátorov Kvetku Horváthovú a Tomáša Juríčka zaujímalo, či sa ich nejakým spôsobom dotkla korona v ich rodinách. „U nás boli pozitívni ľudia, ale našťastie sa z toho dostali. Teda okrem jedného. Práve včera mi zomrel strýko,” zaskočila Viki moderátorov, ktorí jej hneď vyjadrili úprimnú sústrasť. „To sú také veci, na ktoré človek nie je pripravený. Ale, našťastie, toho zlého bolo menej. My doma sme si tým prešli doma celkom dobre. Nemali sme ťažkosti,” dodala brunetka.

Seriálová Ildikó nedávno na sociálnej sieti Instagram priznala, že koronavírus spočiatku vnímala len ako chrípku. Keď však v jej okolí pribúdali komplikovanejšie prípady, uvedomila si vážnosť celej situácie.

