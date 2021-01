Ťažké priznanie Viki Rákovej: Koronu brala ako chrípku a potom...!

BRATISLAVA - Mnohí ľudia nevnímajú koronavírus ako niečo nebezpečné, kým sa ich osobne netýka. Herečka Viki Ráková bola tiež nakazená, no oči sa jej otvorili až neskôr...

Viki Ráková sa aktuálne na sieti Instagram priznala, že jej vôbec nie je do smiechu. Môže za to koronavírus a dlho trvajúci boj s pandémiou. Spočiatku to herečka evidentne vnímala len ako menšiu nepríjemnosť.

A to aj napriek tomu, že sama bola nakazená. „Aj ja som sa ku covidu správala ko k chrípke,” priznala. „Aj my sme boli pozitívni, ale mali sme veľmi ľahký priebeh. Strata čuchu a chuti, mierne bolesti hlavy,” opísala svoju skúsenosť, ktorá ju nepresvedčila o vážnosti nového koronavírusu.

To poznanie prišlo až neskôr. „Doteraz som nemala nikoho pozitívne testovaného, kto mi je blízky a kto by mal ťažký priebeh. Už mám... A je ich stále viac,” napísala brunetka smutne. „Neviem, kedy sa toto šialenstvo skončí a koľko ľudí musí vážne ochorieť a dokedy budeme mať silu bojovať, aby naša duša veľmi neochorela,” dodala umelkyňa s tým, že každý rodič ale musí zostať silný kvôli svojim deťom. „Aby sme im dokazovali, hoc aj nasilu, že je všetko v poriadku. Aby si z tohto nemilého obdobia pamätali len to, že sme museli nosiť nindža masky,” uviedla Viki na záver.