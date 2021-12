Toto Viki Rákovej nevyšlo: Niekoľko pokusov a... STAČILO!

Viki Ráková má doma dvoch neposedných chlapcov. Bendegúz sa narodil koncom januára 2015, a tak čoskoro oslávi 7 rokov. Benjamín prišiel na svet začiatkom septembra 2019, má teda dva roky.

Herečka svojich chlapov neskutočne miluje a rovnako ako ostatní rodičia, aj ona chce mať spomienky na ich detstvo v podobe fotografií. A táto túžba býva silná najmä počas najkrajších sviatkov v roku.

Lenže tento rok to Viki akosi nevyšlo. Svojich sledovateľov pobavila kolážou záberov z pokusov o vianočnú fotku. Malý Benjamín sa zaťal a ani za svet nechcel pózovať na spoločnej snímke.

Zdroj: Instagram VR

Po niekoľkých pokusoch to Ráková vzdala a nechala sa odfotiť iba so starším Bendegúzom. A neskôr aj s malým neposlušníkom Benom. „Spolu to nešlo... Tak ich mám zvlášť,” uviedla Viki. Podľa rozdielneho oblečenia sa však zdá, že tento záber sa podaril až v úplne iný deň. Nuž, deti sú radosť, ale niekedy s nimi nikto a nič nepohne...

Zdroj: Instagram VR

