Známa jojkárka tehotná po 19 rokoch vzťahu: Takto to oznámila partnerovi a… TOTO je dôvod, prečo čakali tak dlho!

BRATISLAVA - V septembri sa jojkárska moderátorka Soňa Skoncová (34) pochválila, že s partnerom Robom Reisom (36) čaká po 19 rokoch vzťahu prvé dieťa. Odvtedy už dvojica stihla prezradiť aj to, že sa im narodí synček. No a teraz sa tmavovláska rozrozprávala o ďalších detailoch. Takto radostnú správu oznámila partnerovi a... Prečo bábo prišlo až po toľkých rokoch?

Soňa Skoncová a Robo Reis patria k najstabilnejším mladým párom slovenského šoubiznisu. Veď hoci má moderátorka len 34 rokov, so svojím partnerom tvorí pár už dlhých 19 rokov. Minulý rok prišli zásnuby, a tak mnohí očakávali, že teraz príde svadba. Koronavírus však tento plán dvojici narušil.

No a namiesto sobáša budú partneri najbližšie zariaďovať detskú izbu. V polovici septembra totiž tmavovláska prezradila, že z nej bude mama. A už vtedy prisľúbila, že okolo svojho radostného stavu nebude robiť veľké tajnosti. Odvtedy teda už stihla prezradiť aj to, že sa im narodí synček.

No a v týchto dňoch brunetka odhalila ďalšie detaily. Po bábätku vraj obaja veľmi túžili, nešlo teda o žiadnu náhodu. Preto keď Soňa začala mať podozrenie, že je tehotná, nedokázala si toto tajomstvo dlho nechať pre seba. Svojmu partnerovi to oznámila hneď, ako jej vyšli pozitívne testy.

„Ako mi vyšli 3 testy rôznych značiek po sebe pozitívne, som za ním utekala do vedľajšej izby. Nevydržala by som to utajiť a pritom som si to tak plánovala, no v skutočnosti sa to nedalo,“ priznala Skoncová. Tá by sa už čoskoro mala stať aj pani Reisovou.

Veď mnohí aj usúdili, že po 19 rokoch vzťahu by sa aj patrilo. A prečo so zakladaním rodinky čakali tak dlho? „Pretože sme veľmi dlho nepociťovali túžbu po dieťati. To isté sme mali so svadbou, ktorú sme mimochodom museli odložiť. Náš životný štýl bol nastavený úplne na inú vlnu,“ priznala moderátorka. Tá ešte pred pár rokmi pracovala ako modelka a keď sa definitívne vrátila na Slovensko, začala si budovať kariéru aj tu.

„Chcela som riešiť prácu a kariéru, veľmi veľa cestovať a mať jeden druhého len pre seba. No som strašne rada, že to na nás konečne prišlo a my sme sa cítili byť pripravení a možno práve preto si to tak teraz veľmi užívame,“ netají Soňa, ktorá je aktuálne v ôsmom mesiaci tehotenstva a podľa vlastných slov sa cíti už dosť tehotne.