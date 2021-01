Jojkárka Skoncová skritizovaná za tehotenské kilá: Vraj má veľké nohy… Moderátorka vybuchla!

BRATISLAVA - Je len veľmi málo žien, ktoré dokážu svoju váhu udržať pod kontrolou aj počas tehotenstva. Je prirodzené, že žena priberie nejaké to kilo, veď pod srdcom nosí dieťa. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sú schopní za tehotenské kilá kritizovať. Na vlastnej koži to pocítila aj jojkárka Soňa Skoncová (34). Vraj má v 8. mesiaci tehotenstva veľké nohy... Moderátorka vybuchla!

Soňa Skoncová je už v 8. mesiaci tehotenstva. Napriek tomu, kým jej to telo dovoľuje, stále moderuje jojkársky Top Star magazín. Pred televízne obrazovky sa postavila aj uplynulý týždeň. Na sebe mala krátke šaty, ktoré jej veľmi pristali - elegantne zakrývali bruško a odhaľovali nohy.

No napriek tomu, že tehotenstvo pristane azda každej žene a Skoncovej obzvlášť, predsa sa nájdu ľudia, ktorí dokážu kritizovať. A hoci to nerobia so zámerom, že chcú ublížiť alebo zhodiť človeka, niekedy aj dobre myslená rada môže mať úplne opačný efekt.

Na túto fotku reagovala neznáma žena, že by Soňa už nemala nosiť krátke šaty. Zdroj: Instagram S.S.

Aktuálne to pochopila aj moderátorka Soňa Skoncová. Na sociálnej sieti Instagram jej totiž po vysielaní napísala istá žena a zhodnotila, že nosiť krátke šaty s jej nohami by už nemala. „Soni, to máš také opuchnuté nohy? Och... Už by som zvolila dlhšie šaty asi,“ napísala jej sledovateľka.

A to bolo zrejme povestnou poslednou kvapkou pre budúcu mamičku. Svojej „fanúšičke“ poslala poriadne ostrú odpoveď. „Nie, nemám ich opuchnuté, končím 8. mesiac tehotenstva, takže verím, že ich môžem mať o trošku plnšie v mojom stave. Naozaj nerozumiem týmto komentárom, prečo si ľudia nevedia zahryznúť do jazyka, ako komentovať tieto nezmysly, ktoré môžu ženám v skutku ublížiť. Ja, našťastie, nie som ten prípad, ale prosím vás, skúste sa zamyslieť,“ odpísala.

Táto skúsenosť Soňu doslova vyburcovala k tomu, aby povedala pekne na rovinu, čo si o podobných narážkach na kilá navyše myslí. Rozhodla sa na tento spoločenský problém upozorniť. „Týmto témam by sa malo venovať viac, nestáva sa to len mne, je to doslova šikana tehotných žien a povedzme si na rovinu – nie len tehotných... Podľa mňa toto naozaj nie je v poriadku, je to smutné, naozaj, kam sú ľudia svojimi komentármi ochotní zájsť,“ vyjadrila sa jojkárka, ku ktorej sa pridali desiatky žien.

„Žienky moje, musím sa k tomu vyjadriť, lebo mne prišlo veľmi veľa správ od vás. Krásnych správ, na druhej strane smutných správ - vaše osobné skúsenosti so šikanou, čo sa týka postavy, nielen pri tehotných ženách, ale aj ženy, ktoré nie sú tehotné. Mám potrebu sa tejto téme venovať, pretože si myslím, že to nie je v poriadku, keď ľudia vyjadrujú svoje názory takýmto spôsobom, ktorý vie ženám naozaj ublížiť. Ja, našťastie, si to neberiem osobne, som na to zvyknutá už veľmi veľa rokov, ale viem, že niektorým ženám to robí veľké psychické problémy a to ma proste trápi,“ vyjadrila sa Skoncová.

Touto cestou chce moderátorka vyzvať všetkých ľudí, aby boli k sebe ohľaduplní. „Nepýtajme sa hlúpe otázky, koľko kg si pribrala, prečo si taká chudá, prečo nie ste zobratí, prečo už nemáte deti, prečo nemáte druhé dieťa, prečo máš po pôrode také veľké brucho a kedy sa konečne dostaneš na svoju pôvodnú váhu, atď. Neviete si predstaviť, čo dotyčná žena vo svojom vnútri môže prežívať, či sa o bábätko dlho nesnažia, či nepotratila, či nemá zdravotné problémy, či nemôže pribrať, pretože má takú genetiku. Nikdy nevieme, čo sa za tým skrýva,“ dodala.