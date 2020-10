Tehotná Skoncová odhalila detaily: Prezradili ju prsia a... Poznáme už aj pohlavie!

Hoci má Soňa Skoncová len 33 rokov, so svojím partnerom Robom Reisom tvorí pár už dlhých 18 rokov. Minulý rok prišli zásnuby, a tak mnohí očakávali, že teraz príde svadba. Koronavírus však tento plán dvojici narušil... No a namiesto sobáša budú najbližšie partneri zariaďovať detskú izbu.

Radostná novinka krásnej jojkárky: Je tehotná... Po 18 rokoch vzťahu!

V polovici septembra totiž tmavovláska prezradila, že z nej bude mama. Viac detailov však vtedy neodhalila. „Bolo to už potrebné oznámiť tým mojim fanúšikom, že som tehotná, pretože ma veľmi dobre poznajú a oni si to už aj všimli. Dostávala som veľa otázok a komentárov, či nie som tehotná. Prezradil ma dekolt. Takže už sa to nedalo utajiť,“ vysvetlila pre televíziu Joj so smiechom Skoncová.

Pôvodné plány boli vraj iné - najprv svadba, potom dieťa. Osud to však zariadil inak. „My sme za posledné roky ešte stále nejako neboli pripravení na to mať dieťa. Minulý rok prišlo to, že ma požiadal o ruku. Svadbu sme plánovali, ale nestihli sme ju kvôli korone. Povedali sme si, že nevadí, veď to urobíme inokedy. Do toho som otehotnela. Veľmi sme sa tešili,“ povedala budúca mamička.

„Poznáme už aj pohlavie, ale ešte by sme si to chceli chvíľočku nechať pre seba. Ja tajnosti okolo toho robiť nebudem, ale chvíľočku si aspoň niečo chcem nechať pre seba,“ povedala Soňa. Tehotenstvo si vraj užíva a cíti sa výborne. „Nemám žiadne problémy, žiadne ťažkosti, ani zle mi nebývalo. Som za to naozaj veľmi vďačná,“ pochvaľuje si Skoncová.