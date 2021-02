Posledné vysielanie moderátorky z Jojky: KONIEC na obrazovkách po 8 rokoch!

BRATISLAVA - Čakajú ju milé povinnosti! Soňa Skoncová (34) pôsobí na obrazovkách televízie Joj od roku 2013, kedy vyhrala konkurz do relácie TopStar. Po ôsmich rokoch moderovania sa však včera pred kamery postavila poslednýkrát. Nekončí však definitívne - odchádza na materskú dovolenku!

Soňa Skoncová sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2009, keď získala titul 1. vicemiss Slovensko. O dva roky neskôr sa stala tvárou Fashion Tv, kde odštartovala svoju moderátorskú kariéru. A dnes je tmavovláska už 8 rokov neodmysliteľnou súčasťou jojkárskeho magazínu Topstar. Aspoň doteraz bola...

Včera totiž Soňa moderovala poslednýkrát a s reláciou sa rozlúčila. Našťastie nie definitívne - Skoncová totiž o pár týždňov rodí a najbližšie mesiace sa bude venovať mamičkovským povinnostiam. Zaujímalo nás, ako sa jej posledný Topstar moderoval. „Vysielanie som si užila ako každé iné, pretože svoju prácu naozaj milujem, máme skvelý kolektív a kolegovia mi budú určite chýbať,“ povedala pre Topky.sk Skoncová.

Soňa Skoncová je súčasťou jojkárskeho Topstaru už 8 rokov. Zdroj: Tv Joj

A kedy sa plánuje opäť vrátiť na televízne obrazovky? „Keď to tak budem cítiť. Chcem si v prvom rade užiť mamičkovské povinnosti a venovať synovi čo najviac času. Po veľmi dlhej dobe plánujem zvoľniť tempo, no na druhej strane verím, že mi to aj bude chýbať,“ priznala moderátorka.

Najbližšie mesiace tak bude doma, no už teraz sa teší, kedy bude opäť vysielať. „Som vďačná, že mi v práci vedia vyjsť v ústrety a už teraz sa teším na návrat medzi skvelých kolegov a samozrejme aj na divákov,“ dodala pre Topky.sk budúca mamička. Prajeme jej teda krásnu materskú dovolenku!

Soňa Skoncová sa už čoskoro stane mamou, najbližšie mesiace sa tak bude venovať mamičkovským povinnostiam. Zdroj: Tv Joj