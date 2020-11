S plošným testovaním pomáhali aj známi Slováci: Herec, speváčka… Výter vám mohol urobiť aj obľúbený komik!

Sociálne siete a médiá cez víkend zaplavili správy o celoplošnom testovaní. Touto témou sa zaoberal každý a všade. Výnimkou neboli ani známe tváre. A niektoré rovno stáli medzi dobrovoľníkmi, ktorí s akciou pomáhali.

Medzi takých patrila napríklad aj speváčka známa zo televíznej šou SuperStar Dominika Stará. Blondínka už niekoľko dní pred spustením projektu avizovala, že sa nahlásila ako dobrovoľníčka. No a cez víkend ste ju skutočne mohli stretnúť na jednom z odberných miest v Šamoríne.

„Tento víkend bol veľmi náročný, ale zároveň aj veľmi dôležitý. Takto večer, keď celý ten frmol pomaly ustáva, som plná pozitívnych pocitov, nádeje a viery v to, že nám svitá na lepšie časy,“ napísala Dominika zahalená v bezpečnostnom odeve.

Speváčka Dominika Stará cez víkend pomáhala v Šamoríne.

Celé dva dni s organizáciou testovania pomáhal aj herec Juraj Bača. „Na mieste, kde som bol ja, sme pretestovali 800 ľudí. Napriek dlhému čakaniu boli trpezliví , všetci sa slušne pozdravili a minimálne 80% nám poďakovalo, že to robíme. A ja ďakujem teraz za to, že boli zdvorilí, ústretoví a slušní,“ napísal na Instagram známy Slovák, ktorý pridal aj fotku vo svojom pracovnom obleku.

Medzi dobrovoľníkmi nechýbal ani herec Juraj Bača.

Pomoc poskytol aj šéf spravodajstva Tv Markíza Henrich Krejča. Jedno z odberných miest bolo totiž aj priamo v Záhorskej Bystrici v priestoroch televízie. A tak ruku k dielu pridal aj on sám. „Ak to máte bližšie alebo lepšie, príďte sa otestovať aj k nám do Markízy,“ avizoval na svojom Facebooku cez víkend Krejča.

Pomáhal aj šéf spravodajstva televízie Markíza Henrich Krejča.

Medzi dobrovoľníkmi nechýbal ani komik František Košarišťan, ktorého ľudia poznajú pod prezývkou Fero Joke. Ten okrem zábavy, ktorú tvorí, je aj špeciálnym pedagógom. Pracuje s ľuďmi s Downovým syndrómom. K pomáhaniu má blízko, dalo sa preto očakávať, že sa známy Slovák prihlási aj k tejto činnosti. A realizoval dokonca aj výtery.

„Ja sám som počas celej soboty v rámci jedného z odberných miest realizoval výtery. Keďže mám zdravotnícke vzdelanie, bola to pre mňa samozrejmosť a ani chvíľu som neváhal. Bolo úžasné vedieť, koľkí ľudia prišli, aby nám pomohli vrátiť sa čo najskôr do normálu. Títo všetci nemysleli len na seba, ale aj na tých najzraniteľnejších. Rovnako však netreba zabudnúť ani na obetavú prácu vojakov, zdravotníkov, hasičov, dobrovoľníkov, sociálnych pracovníkov a ďalších, bez ktorých by nemala ani tá najdokonalejšia vláda žiadnu šancu,“ napísal k fotke Fero.

František Košarišťan alias komik Fero Joke realizoval dokonca aj výtery, keďže má zdravotnícke vzdelanie.