MIMORIADNY ONLINE Celoplošné testovanie už odhalilo tisícky nových prípadov, na viaceré odberné miesta bol nápor

22:20 Náš online je na konci. Ďakujeme, že ste dianie sledovali spolu s nami.

22:19 Prvý deň celoplošného testovania sa skončil, pokračovať sa bude v nedeľu. Do 12.00 h bolo v rámci tejto akcie otestovaných 828.518 ľudí, z nich malo pozitívny výsledok 7947 ľudí, čo je približne jedno percento.

22:17 V Revúcej do 21.00 h urobili 4886 testov, z toho osem s pozitívnym výsledkom.

22:15 Mesto Nitra na sociálnej sieti hodnotí dnešné testovanie a dáva do pozornosti zmeny platné od nedele. „Zajtra budú fungovať dve odberné miesta pre autá: Agrokomplex a Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Obe sú primárne určené pre imobilných ľudí, ľudí s iným fyzickým znevýhodnením, starých ľudí a ľudí, ktorí nemajú inú možnosť. Aby sme predchádzali kolónam z dnešného rána, v jednom aute musia byť minimálne 3 ľudia z jednej domácnosti. Autá budú koordinovať policajti,“ píše sa v príspevku.

Zdroj: FB/Mesto Nitra

22:09 Trnavský primátor hovorí o výbornom výsledku. V meste dnes otestovali 66 percent ľudí. Miera pozitivity je na úrovni 0,56 percenta.

Zdroj: FB/Peter Bročka

22:00 Na konci prvého dňa plošného testovania poďakoval minister zdravotníctva Marek Krajčí všetkým zdravotníkom a dobrovoľníkom. Uviedol to na sociálnej sieti. „Ja som tu bol dnes od skorého rána od 6.00 h a vyskúšal som si, aká je to fuška a drina,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. Verí, že to stálo za to. „Myslím, že sme všetci radi, že sme mohli takto poslúžiť Slovensku, ľuďom, ktorí tu žijú. Že sme sa mohli zomknúť a priniesť zmenu tej paradigmy bojovania proti pandémii ochorenia covid-19,“ uviedol Krajčí.

21:56 V Banskej Bystrici na gymnáziu Andreja Sládkoviča dotestovali. Člen odberového tímu pre Topky spresnil, že vykonali 1312 testov, ktoré odhalili 13 pozitívnych prípadov.

21:32 Minister zdravotníctva Marek Krajčí na odberom mieste v Rači odobral takmer 600 výterov. Pozitívne boli dva výsledky. Rezort zdravotníctva o tom informoval na sociálnej sieti.

21:23 Počas druhého dňa plošného testovania bude v Bratislave zredukovaný počet odberných miest, na ktorých sa bude možné dať otestovať z auta. K zmene príde v Karlovej Vsi, kde ostanú k depozícii už len dva takéto body, a tiež v Podunajských Biskupiciach, kde sa sobotňajší drive-in zmení na tri nedeľňajšie odberné miesta pre peších. Viac v tomto článku.

21:20 Obec Štrba do 19.00 h eviduje 14 pozitívnych ľudí z celkovo 1732 vykonaných odberov. Jedno odberné miesto otvorila obec na Štrbskom Plese, jedno v Tatranskej Štrbe a dve priamo v obci. Obyvatelia tam chodili podľa ulíc.

21:16 Počas celoplošného testovania sa ukázalo niekoľko milých gest. Rezort vnútra na sociálnej sieti napríklad opisuje, že kým sa rodičia testovali, policajti im strážili deti. Muž zákona tiež pomohol staršej pani, aby sa v poriadku vrátila domov. „V Trebišove čakajúci ľudia pustili dopredu otca s hendikepovanou dcérou,“ dodalo ministerstvo.

Zdroj: FB/Ministerstvo vnútra SR

21:10 V Tisovci doteraz otestovali viac ako 1600 ľudí, šesť bolo pozitívnych.

21:06 Odberové pracoviská pri Iuvente už nemajú odberové sety a ukončili testovanie. „Prosíme, využite drive-iny pod mostom Lafranconi alebo Park SNP v Líščom údolí,“ píše sa v príspevku Karlovej Vsi na facebooku.

21:04 „V rade som čakal približne pol hodinu, prekvapilo ma, že výsledok mi povedali do piatich minút. S celkovou organizáciou som spokojný, ľudia boli zodpovední,“ opísal Topkám Michal, ktorý sa bol testovať v bratislavskej Dúbravke a so smiechom dodal, že čip zatiaľ necíti. Mladík narážal na hoax, ktorý sa šíril internetom.

20:57 Sedem odberných miest v Košiciach večer zatvorili pre nedostatok testov. Mesto tiež minulo zásoby ochranných pomôcok zo svojich skladov. Primátor Jaroslav Polaček zároveň obyvateľov vyzval, aby si testovanie v nedeľu nenechali na poslednú chvíľu. „Je to obrovský nápor na ochranné pomôcky, na testovacie sety. Armáda je nastavená tak, že v Košiciach je 138 odberných miest s nejakou priepustnosťou a čísla zrazu nesedia,“ povedal s tým, že mesto použilo zásoby zo skladov civilnej ochrany. „Sklady sú prázdne. Armáde sme túto informáciu doručili. Majú noc na to, aby zoskupili svoje sily a doniesli všetko, čo treba. Je to v ich rukách,“ uviedol primátor. Zásoby testov aj ochranných pomôcok majú prichádzať v noci.

20:51 V Bratislave je v tomto čase už nutné zvážiť návštevu odberných miest. Vyzýva na to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Zdroj: FB/Matúš Vallo má rád Bratislavu

20:42 Viacero občanov sa pokúšalo otestovať opakovane. „V obci Čeľadince vyšiel miestnemu občanovi pri testovaní pozitívny výsledok. Nasledoval štandardný postup, pracovníci ho poučili o ďalších krokoch a zdôraznili mu, že musí ísť do domácej karantény. Výsledku testu zrejme neveril a o pár hodín išiel na testovanie znovu. Výsledok bol opäť pozitívny. Testujúci pracovníci zistenia okamžite oznámili polícii,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka s tým, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie pre trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Podobné prípady približujeme v novom článku.

20:28 Jeden z odberných tímov drive-in na košickom letisku. Záujemcovia o celoplošné testovanie na covid-19 večer nemuseli na výter takmer vôbec čakať.

Zdroj: TASR/Diana Semanová

20:26 Počet otestovaných ľudí vo Zvolene zatiaľ nevedia. Na niektorých odberných miestach v meste ráno chýbali testy, problém nastal aj s testovaním ľudí vo zvolenských miestnych častiach. Mobilné jednotky podľa Svatušku neprišli predpoludním do Kráľovej a popoludní do Zolnej. „Dobehli to, v Kráľovej boli okolo 14.00 h a v Zolnej boli večer,“ spomenul hovorca mesta Martin Svatuška.

20:22 Primátor Senca Dušan Badinský si myslí, že záujem o testovanie bude aj v nedeľu. „Minimálne predpoludním bude podľa môjho názoru rovnaká účasť ako v sobotu,“ povedal. „Odberné tímy idú na 130 percent, odhadujem, že v priemere stihnú otestovať 50 až 55 ľudí za hodinu,“ dodal Badinský.

20:17 V Karlovej Vsi sa teraz odporúča testovanie na odberných miestach drive-in Lafranconi (cca 30 minút), drive-in Líščie údolie (asi 40 minút). Rýchly priebeh je aj na ZŠ Majerníkova, ZŠ Tilgnerova a v Iuvente.

20:11 Atmosféra na odbernom mieste na ZŠ Medzilaborecká. Naša čitateľka strávila čakaním na antigénový test iba 15 minút.

19:58 V Nitrianskom kraji sa rady pred odbernými miestami skracujú. Kritický stav bol pri drive-in odberových miestach, ktoré boli už dopoludnia preplnené. Postupne sa však situácia upokojila. „Drive-in pri Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti má kapacitu dnes otestovať už len autá, ktoré prišli do 16.30 h. Agrokomplex je voľný. Testuje 15 až 20 áut za 30 minút na jednom odbernom mieste. Situácia na väčšine odberných miest pre ľudí na pešo je stabilizovaná. Čakacia doba je od 45 minút do 1,5 hodiny,“ informoval na sociálnej sieti magistrát.

Zdroj: FB/Mesto Nitra

19:55 Dúbravčania čakajú pred odberným miestom na gymnáziu Bilíkova. Testovanie tam má plynulý chod.

Zdroj: topky

19:44 V Hriňovej do 16:00 h otestovali vyše 2300 ľudí, koľko je pozitívnych, nevedia. „Takýto záujem sme neočakávali. Zdravotníci a dobrovoľníci si zaslúžia uznanie,“ povedal primátor Hriňovej Stanislav Horník.

19:38 Sobotné celoplošné testovanie sa chýli ku koncu. Premiér je s jeho priebehom spokojný a na ľudí je hrdý.

Zdroj: FB/Igor Matovič

19:33 K 18. hodine bolo v Trnave otestovaných vyše 50 percent ľudí. Informoval o tom primátor mesta s tým, že miera pozitivity je na úrovni 0,58 percenta.

Zdroj: FB/Peter Bročka

19:24 O drive-in pod mostom Lafranconi je aj v týchto chvíľach veľký záujem. Podľa našich informácií tam stojí v zástupe asi 100 vozidiel.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

19:17 Pri celoplošnom testovaní podali Slovensku pomocnú ruku aj iné krajiny. „Na základe spolupráce slovenského a maďarského ministra vnútra prišlo vypomáhať 193 lekárskych asistentov z Maďarska. Nasadení sú na výpomoc najmä v okresoch Komárno a Trebišov, ale aj v Nových Zámkoch a Leviciach. Okrem maďarských civilov pomáhajú aj rakúski vojenskí medici,“ napísal vo svojom príspevku rezort vnútra.

Zdroj: FB/Ministerstvo vnútra SR

19:10 Hasičom z odberového tímu v Podunajských Biskupiciach deti darovali milé drobnosti.

Zdroj: FB/Prezídium HaZZ

19:00 V Dolnom Kubíne testujú zhruba rovnaký počet ľudí ako pred týždňom. „Poučili sme sa z minulotýždňových problémov, najmä pri rozbehu testovania, a snažili sme sa pripraviť odberné miestnosti čo najlepšie. Už v piatok večer sme otestovali všetkých administratívnych pracovníkov, ktorí pôsobia na odberných miestach. Dolnokubínska nemocnica nám otestovala zdravotníkov. Za všetkých, ktorí vyšli z testovania už v piatok pozitívni, sme pripravili náhradníkov,“ objasnil primátor mesta Ján Prílepok. „Podľa výsledkov z predchádzajúceho testovania sme nastavili parametre a logistiku tak, aby sme zvýšili kapacitu na miestach s horšími výsledkami, samozrejme, zachovali alebo zvýšili bezpečnosť samotného odberného miesta,“ doplnil.

18:52 V Brezovej pod Bradlom zatiaľ zaznamenali 20 pozitívne testovaných. Do 18.00 h bolo v odberných miestach testovaných 2477 ľudí. Samospráva žiada obyvateľov, aby prišli na odberné miesto najneskôr do 21.00 h. „Je to preto, aby mohol byť posledný odber zrealizovaný o 21.30 h a mohli sa dôkladne vydezinfikovať jednotlivé odberné miesta,“ uviedlo mesto.

Zdroj: FB/Mesto Brezová pod Bradlom

18:43 Nitrianski policajti na sociálnej sieti v súvise čakaním v radoch zdôraznili dôležitosť reflexných prvkov. „Vidieť a byť videný je dôležité!“ pripomenuli.

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

18:33 Aktuálna kolóna áut pred drive-in odberným miestom v Líščom údolí v Karlovej Vsi.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

18:25 V Petržalke funguje už 92 odberových miest, nové pribudlo na Tupolevovej ulici. „Najplynulejší chod stále hlásia odberné miesta na Dostihovej dráhe, Ekonomickej univerzite, Vlasteneckom námestí,“ informuje o tom mestská časť. Situácia je aktuálne priaznivá aj na Nobelovom námestí, Beňadickej a Tupolevovej ulici. Doba čakania bola výrazne skrátená aj v rámci odberných miest na Strečnianskej a Holíčskej ulici. „Naopak, aktuálne neodporúčame cestu za testovaním na odberné miesta v rámci Námestia republiky a tiež ulíc Vranovská a Krupinská, kde sa doba čakania výrazne natiahla,“ doplnili z Petržalky.

Zdroj: FB/Petržalka

18:21 Matovič pripustil zmenu ohľadom druhého kola celoplošného testovania. Viac v samostatnom článku.

18:17 Pred Iuventou v Karlovej Vsi aktuálne čaká na pretestovanie približne 60 ľudí.

Zdroj: Tip čitateľa

Zdroj: Tip čitateľa

18:08 Prešovská mestská polícia usmerňuje čakajúcich ľudí, aby sa presunuli k voľnejším odberným miestam. „Napríklad tým, ktorí stoja v rade na Mukačevskej ulici, odporúčajú, aby sa išli dať otestovať na ZŠ Matice Slovenskej, kde je menej ľudí,“ uviedla na sociálnej sieti primátorka Prešova Andrea Turčanová.

Zdroj: FB/Andrea Turčanová

18:03 V Krupine dopĺňali testy, rady sa tvoria aj podvečer. „Chodia aj turisti a ľudia, ktorí sú tu na chalupách. Aj Krupinčania videli, že sú dlhé rady, išli tak preto do vedľajších dedín. Nápor malo hlavne Devičie, kde žije menej obyvateľov,“ opísal primátor Krupiny Radoslav Vazan. V Teranoch testujú vo vonkajších priestoroch na futbalovom ihrisku. Pokojná atmosféra je aj v susednej obci, v Hontianskych Tesároch.

17:58 Nápor na odberových miestach v Starom Meste ustal. „V tejto chvíli sa na drvivej väčšine staromestských odberových adries nečaká dlhšie ako pol hodinu,“ píše sa v príspevku na facebooku mesta.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

17:55 Odberové tímy budú mať druhú prestávku. Ružinovský starosta prehovoril o problémoch, s ktorými sa potýkajú. „Na Ostredkovej, Tokajíckej a Bajkalskej sa minuli certifikáty, niekto to nevypočítal úplne dobre, v Petržalke už niektoré miesta kvôli tomu stoja vyše hodinu, armáda čakala na nové z tlačiarne z Kremnice, vraj už ale vyrazilo 33 armádnych áut zo skladu a rozvážajú aj s dodatočnými testami. V Bratislave vraj vyrazili z kasární pred 15 minútami. Problém je na celom Slovensku,“ zhrnul Martin Chren s tým, že podľa doterajších odhadov zaznamenali nízky počet infikovaných.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

17:43 V Nitre bol v ranných a doobedňajších hodinách veľký záujem o testovanie. Aktuálne v Dolných Lefantovciach pri Nitre už nie je takmer nikto. „Ja som čakala asi 45 minút aj s výsledkami,“ zhodnotila naša čitateľka. „Bola tam jedna tehotná pani, vojak jej hneď dal stoličku a na ňu dal svoju bundu, nech si sadne,“ vyzdvihla láskavosť vojaka čitateľka.

17:37 Podľa našich informácií sa problémy objavili aj na ZŠ Ostredková v Ružinove, kde o 16:55 skončili s odbermi, pretože odišiel policajt i vojak. Nastal tak chaos. Momentálne sa v testovaní pokračuje.

17:33 Na odbernom mieste na Kozej ulici v Starom Meste v sobotu skončili s odbermi. Dôvodom sú technické príčiny. Mestská časť verí, že sa technické problémy podarí do nedele 1. novembra odstrániť. „O ďalšom postupe vás budeme informovať,“ uvádza na sociálnej sieti Staré Mesto.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

17:19 pohľad na testovanie v Štátnom divadle v Košiciach.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

17:14 V považskobystrickej časti Podmanín zatvorili odberné miesto, nemajú testy. V mestskej časti Praznov ich majú ešte asi 100. Problémy s testami a certifikátmi začínajú byť aj v Púchove, kde sa rovnako rýchlo míňajú. „O situácii informujem zástupcov Ozbrojených síl SR, ako aj okresný úrad. Snažia sa zabezpečiť ďalšiu dodávku potrebného množstva testov a certifikátov. V prípade, ak štát nedoručí na našich 13 odberových miest požadovaný počet testov a certifikátov, nebudú odberové tímy schopné otestovať všetkých záujemcov o testovanie,“ uviedla púchovská primátorka Katarína Heneková.

17:02 V Karlovej Vsi hľadajú dobrovoľníkov. Ide o miesta v Parku Kaskády, o Slávičie údolie, Iuventu a Karloveské centrum kultúry. „Ak máte čas, prosím, nemusíte nás kontaktovať. Choďte priamo na miesto za predstaviteľom ozbrojených síl na odberovom mieste a prihláste sa mu ako dobrovoľník,“ uvádza Karlova Ves na facebooku.

Zdroj: FB/Karlova Ves

16:56 Člen odberového tímu na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici pre Topky povedal, že otestovali už tisíc ľudí. „Pomaly narazíme na limit testov. O ďalšie vojaci požiadali, ale nevedia, či prídu. Rovnako nám začínajú chýbať ochranné pomôcky (respirátory, rúška, plášte), ako mi povedala dohliadajúca lekárka. Takže respirátory sa po druhej prestávke musia recyklovať. Chodí k nám celá Bystrica, ale aj ľudia z iných okresov: Zvolen, Stropkov a chodí aj veľa Ukrajincov s povolením na pobyt,“ priblížil dobrovoľník. Ako dodal, inde v Bystrici sa čaká stále vyše dvoch hodín. „Preto ľudia chodia k nám, a je tu nával.“

16:49 Ľudia čakajúci pred odberným miestom v Základnej škole na Okrožnej ulici v Banskej Bystrici.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

16:46 Na Slovensku s testovaním podľa premiéra pomáhajú aj študenti z Islandu, Nórska i občianka z USA.

16:42 V žiadnom prípade sa nebude zvažovať zrušenie zákazu vychádzania. Vyhlásil Matovič, ktorý návrh prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania, označil za nemiestny. Premiér tiež podotkol, že z postoja prezidentky k celoplošnému testovaniu bol sklamaný. Čaputová totiž v piatok vyzvala Matoviča, aby sa víkendové testovanie obyvateľstva realizovalo tam, kde budú zabezpečené odbery.

16:36 Druhá fáza celoplošného testovania sa nemusí uskutočniť vo všetkých regiónoch. „Teoreticky možno z toho vypadne pár okresov s mimoriadne dobrými číslami,“ načrtol Matovič.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

16:32 Konečný počet pretestovaných ľudí v rámci prvého kola celoplošného testovania bude známy v pondelok. Minister obrany predpokladá, že počas tejto logistickej operácie otestujú zhruba tri milióny ľudí.

Prvé výsledky z celoplošného testovania sú známe

16:17 Počet otestovaných ľudí do 12:00 je na čísle 828.518. Z nich vyšlo pozitívne 7947 osôb, čo predstavuje cca 1 percento. Informoval o tom Jaroslav Naď.

16:15 Premiér Matovič odkázal "veľké ďakujem" všetkým, ktorí sa podieľajú na operácii "Spoločná zodpovednosť". Súčasne apeloval na ľudí, ktorým dnes vyšiel pozitívny výsledok, aby dodržiavali izoláciu.

16:07 NAŽIVO Tlačová konferencia premiéra Igora Matoviča a ministra obrany Jaroslava Naďa o aktuálnom vývoji celoplošného testovania v obci Hrubá Borša.

16:03 Nitriansky primátor Marek Hattas podotkol, že pred odbernými miestami sú stále dlhé rady, tímy však prácu zvládajú a za hodinu sú schopné otestovať v priemere 50 až 70 ľudí. Keďže drive-in v meste komplikoval dopravu, od nedele budú platiť nové pravidlá. „Pravidlá do ďalšieho dňa budú také, že v autách, ktoré idú na drive-in, musia byť minimálne traja ľudia. Treba si uvedomiť, že tieto odberné miesta boli zriadené predovšetkým pre imobilných občanov, ktorí nemôžu použiť klasické odberné miesto,“ uviedol Hattas.

15:57 V Senici bolo predpoludním 21 pozitívne testovaných z 3666 ľudí, čo predstavuje približne 0,6 percenta. Ráno v meste otvorili všetky odberné miesta. „Niektoré s väčším omeškaním. Odberné miesto na zimnom štadióne začínalo približne o 7.45 h, spojená škola pár minút po ôsmej. Podľa našich informácií to bolo zapríčinené testovaním posádky odberného miesta a takisto vzájomnou synchronizáciou jednotlivých činností,“ zhrnula hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.

15:52 Podľa polície je situácia na odberných miestach v Žilinskom kraji a v ich okolí je pokojná. „Zostaňme zodpovední,“ vyzvali ochrancovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

Zdroj: FB/Polícia SR - Žilinský kraj

15:49 V niektorých obciach Považskobystrického okresu majú problém s chýbajúcimi testami a certifikátmi. Vyskytli sa prípady, že na niektorých odberných miestach dostali menej certifikátov ako testov. „Podľa informácií od Ozbrojených síl SR momentálne už vezú do Považskej Bystrice vojaci ďalšie testy a certifikáty. Ide nám o to, aby sa pre chýbajúce testy a certifikáty nezastavilo testovanie. Je to celkom dobre rozbehnuté, v meste i obciach odberové miesta šliapu naplno. Verím, že počas večera a noci sa dozásobujú odberné miesta, v ktorých chýbajú, a aj tie, v ktorých sa bude testovať v nedeľu,“ priblížil prednosta OÚv Považskej Bystrici Andrej Torda s tým, že nedostatok testov hlásili obce z Marikovskej a Papradnianskej doliny.

15:45 Polícia na odberných miestach usmerňuje ľudí, dohliada na verejný poriadok, taktiež na bezpečnosť a plynulosť premávky. Bratislavskí muži zákona ukázali, ako to vyzerá v praxi.

15:40 Ľudia čakajúci pred odberným miestom DK Zrkadlový háj v Petržalke.

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

15:37 Pri Nemocnici sv. Michala sprístupnili verejnosti odberové miesta. „Odberové miesta sa nachádzajú na vnútornom parkovisku nemocnice, verejnosť bude na mieste usmernená,“ spresnil hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Miesta pre širokú verejnosť sprístupnili po tom, ako nemocnica pretestovala zamestnancov rezortu vnútra.

15:34 V Myjave predpoludním otestovali 2779 ľudí. Priemerný počet otestovaných na jedno odberové miesto bol 309 ľudí, čo predstavuje 62 osôb za hodinu.

15:31 Atmosféra na námestí v Pezinku. Priebeh testovania je pomerne rýchly.

Zdroj: Topky - Maarty

15:28 V okrese Žiar nad Hronom chýbali odberným miestam testy. „Pred hodinou nám ich prišlo 5000, rozvážame ich tak po miestach, kde ich minuli najviac a kde im chýbajú,“ povedal prednosta Okresného úradu v Žiari nad Hronom Michal Zdycha. „Najviac ich minuli tam, kde sa prišli dať otestovať aj turisti alebo ľudia z iných miest,“ spomenul prednosta s tým, že takáto situácia bola napríklad v obciach Dolná Trnávka, Dolná Ždaňa a Ihráč.

15:25 Možnosť testu z automobilu na Letisku Trenčín.

15:21 V Petržalke je aktuálne najlepšia situácia na odberných miestach v rámci Dostihovej dráhy a Ekonomickej univerzity, rovnako tiež v areáli ZŠa Gymnázia na Pankúchovej. Verejnosti odporúča mestská časť využiť iné miesta ako drive-through pri OC Danubia, ktoré pre veľký záujem hlási dlhé čakanie.

15:17 Bratislavské mestské časti zatiaľ hlásia nízke počty pozitívne testovaných. Informuje o tom napríklad Petržalka. Starosta Rače Michal Drotován uviedol, že počet pozitívnych testov je u nich zatiaľ približne 0,3 percenta.

15:15 Situácia v Ružinove sa upokojila. „Čakanie je na väčšine miest vyše hodiny, ale pokojné, problémy má stále Vlčie hrdlo,“ priblížil ružinovský starosta.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

15:12 V Malackách sa tvoria rady, v okolitých obciach to ide rýchlejšie. „Najdlhšie rady sú momentálne pri ZŠ Štúrova a pri kaštieli,“ uvádza samospráva. Podľa diskusií na sociálnej sieti treba rátať s troj- či štvorhodinovým čakaním.

Zdroj: FB/Malacky.sk Zdroj: FB/Malacky.sk

15:05 Minister Milan Krajniak mapuje testovanie v troch okresných mestách a ich okolí. Podotkol, že začiatok akcie sprevádzali menšie problémy spojené s personálnym a materiálnym zabezpečením. „Je to pochopiteľné, ide o najväčšiu operáciu, akú naše Slovensko počas svojej éry samostatnosti zažilo,“ povedal. Viac k téme v samostatnom článku.

15:01 Počet otestovaných počas predpoludnia sa blíži k miliónu. Na brífingu pri jednom z odberných miest v Rači to povedal predseda vlády SR Igor Matovič. Viac v samostatnom článku.

14:54 Ružinovčanom sa počas čakania na pretestovanie pri OC Retro naskytol krásny pohľad na dúhu.

Zdroj: Janka Frolová

Zdroj: Janka Frolová

14:44 Situácia na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Drive-in tam "praská vo švíkoch".

Zdroj: SITA/Martin Havran

14:39 Primátor Košíc Jaroslav Polaček navštívil odberné miesto na letisku. Aktuálne považuje situáciu za "veľmi priaznivú". „Momentálne čaká zopár áut a vybavení ste za menej ako hodinku. Neváhajte a príďte sa dať pohodlne otestovať do nášho DRIVE-IN na Letisku Košice už dnes alebo zajtra,“ vyzval na svojom facebooku.

Zdroj: FB/Jaro Polaček

14:30 Zástup áut smerom na odberné miesto formou drive-in v kameňolome pod Pezinskou Babou. Jeden zo šoférov nám opísal, že pôvodne plánoval ísť cez Babu do Stupavy, no ostal trčať v kolóne, v ktorej čaká od siedmej rána.

14:19 Pred objektom Steinov dvor v Bratislave je dlhý zástup ľudí. Odberové miesto je preťažené. Sociálna sieť Starého mesta smeruje ľudí napríklad na Námestie slobody, kde je kratšia čakacia doba.

Zdroj: FB/Staré Mesto - srdce Bratislavy

14:12 Do obce Nižný Klátov chodia aj Košičania. Ak to bude takto pokračovať, podľa starostky obce Gabriely Staníkovej nebudú mať dostatok testov. Podľa jej slov počítali so 620 obyvateľmi, ktorí by sa mohli v obci otestovať. „Chodia sem úplne cudzí ľudia, ktorí tu nemajú ani chaty. Košičania, ktorí využívajú naše odberné miesto, tvoria asi 30 percent,“ povedala.

14:09 Atmosféra na Štátnom závodisku, kde je jedno z odberných miest v Petržalke.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

14:03 Banská Štiavnica urobila za prvých päť hodín 1800 testov. „Nezabudnite však, že negatívny test neznamená, že netreba ostať v strehu. Naďalej dodržiavajte všetky zásadné hygienické pokyny, ako aj stále platný zákaz vychádzania,“ pripomína mesto s tým, že väčšina odberných miest funguje v rýchlom tempe a ľudia v rade nečakajú dlho.

Zdroj: FB/Mesto Banská Štiavnica

13:58 Premiér navštívil odberné miesto v Rači, kde odoberá stery šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí.

Zdroj: FB/Igor Matovič

13:55 Celoplošné testovanie obyvateľstva z pohľadu hasičov.

13:51 Odberové miesto na futbalovom ihrisku v mestskej časti Banskej Bystrice Jakub v severnej časti mesta.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

13:49 Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti žiada ľudí, ktorí budú mať pozitívny antigénový test, aby ostali doma a poctivo dodržiavali karanténu. Súčasne zdôraznil, že "ak ľudia nebudú naďalej opatrní a zodpovední, môžeme si to ako krajina za pár dni pokaziť a byť tam, kde sme v súčasnosti". Viac v informácií prinášame v tomto článku.

Zdroj: FB/Igor Matovič

13:43 Polícia na odberných miestach usmerňuje ľudí, dohliada na verejný poriadok, bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke. „Situácia je zatiaľ pokojná, bez narušenia verejného poriadku,“ zhodnotili ochrancovia zákona.

Zdroj: FB/Polícia SR - Bratislavský kraj

13:39 Popoludní budeme mať 100-percentnú obsadenosť odberných tímov, odkázal minister vnútra Roman Mikulec. „Každému, kto bude mať záujem o testovanie, bude vyhovené,“ dodal. Viac v samostatnom článku.

13:36 Bratislavčana čakajú v nemalom rade aj na jednom z odberových miest pred Istropolisom.

13:31 Žena sa v obci Dulovce dožadovala od odbernej skupiny oprávnenia na právne úkony. Mala totiž podozrenie zo spáchania trestných činov poškodenia zdravia a neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. V tejto súvislosti podala trestné oznámenie. Viac v našom článku.

13:22 V Prievidzi sa pripravuje 34. odberové miesto. Pribudne v Kultúrnom dome Hradec. „Testovať sa tu môžete od 13:30 h,“ oznámilo mesto na facebooku.

Zdroj: TASR/Mesto PRIEVIDZA

13:18 V obci Kvakovce sa v rade nečaká, ľuďom pripravili časenky. Pretestovali už 50 percent ľudí. „U nás sa bude testovať len jeden deň a zajtra idú naši zdravotníci pomáhať do iných miest. Od 14. hodiny majú začať prichádzať chatári z rekreačnej oblasti Domaša - Dobrá, odkiaľ sa nahlásilo veľmi veľa ľudí,“ ozrejmil starosta s tým, že doteraz objavili štyri pozitívne prípady koronavírusu.

13:14 Na test v MŠ Na Revíne v Novom Meste čaká približne 60 až 70 ľudí. Jeden muž si priniesol stoličku.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

13:12 Odberné tímy na Dostihovej dráhe v Petržalke šli nepretržite. Podľa našich informácií sa dohodli, že šesť členov z dvanástich bude testovať aj počas obednej prestávky, a následne sa vystriedajú.

13:06 Primátor Trnavy na sociálnej sieti prezradil, že dosiaľ otestovali 9900 ľudí. Miera pozitivity je podľa neho menej ako 0,5 %.

Zdroj: FB/Peter Bročka

13:04 V drive-in na letisku v Košiciach pribudli odberné miesta, čaká sa tak výrazne menej. „Vďaka doplneniu zdravotníckych tímov z vlastných zdrojov v najväčšom drive-in testovacom stredisku na letisku v Košiciach sa nám podarilo skrátiť dobu čakania približne na 45 minút,“ uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že v súčasnosti na tomto mieste testuje 14 tímov, pričom 13 z nich zabezpečilo v plnej réžii mesto. „Vláda nám zabezpečila jeden odberný tím,“ dodal Fabian.

Zdroj: TASR/František Iván

12:57 V areáli petržalskej Dostihovej dráhy sa v ranných hodinách tvorili veľké rady. Naša čitateľka práve uviedla, že na danom odberovom mieste sa už situácia zlepšila. Podľa jej slov čakaním v rade aj na výsledok strávila cca 50 minút. „Hustejšie bolo len ráno,“ povedala. Ďalší čitateľ tvrdí, že na Gottwaldovom námestí čakal zhruba hodinu a štvrť.

12:46 O vyťaženosti miest informujú aj weby somvrade.sk či odbernemiesta.sk. Sledovať tieto weby odporúča verejnosti aj viacero samospráv, chcú tak predísť nadmernému preťaženiu odberných miest a zároveň občanov nasmerovať tam, kde budú čakať v rade čo najkratší čas.

12:44 Ľudia v hlavnom meste od rána navštevujú odberné miesta, s testovaním pomáha aj minister Krajčí.

12:36 Testovanie za účasti rakúskych špecialistov v areáli Závodiska š.p. v Petržalke.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Zdroj: TASR/Dano Veselský

12:33 Pri väčšine odberných miest v Detve sa tvoria dlhé rady. „Testovanie je však plynulé a bez vážnejších problémov,“ potvrdil pre primátor Detvy Ján Šufliarský. Ako dodal, zo 16 plánovaných odberných miest otvorilo mesto 15. Zo všetkých dobrovoľníkov, ktorých mesto ráno testovalo, bol podľa primátora pozitívny jeden človek.

12:27 Testovanie na sídlisku Luník 9 v Košiciach v priestoroch ZŠ. Obyvatelia sídliska mali o testovanie záujem.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

12:24 Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici ponúka verejnosti na otestovanie odberné miesto, ktoré bolo pôvodne určené pre zamestnancov nemocnice. „Vzhľadom na to, že situácia v niektorých častiach mesta je kritická, rozhodla sa nemocnica odbremeniť najvyťaženejšie miesta. Preto môžu občania využiť aj toto odberné miesto. Odbery realizujú do 19.30 h,“ informuje mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Mesto Považská Bystrica

12:21 Liberálny dom, sídlo strany Sloboda a Solidarita, cez víkend slúži ako odberové miesto. „Chceme pomôcť tomuto náročnému projektu, samospráve a najmä a obyvateľom Ružinova, ktorým takto umožníme prísť sa testovať čo najbližšie k ich domovom. Zároveň veríme, že takto pomôžeme skrátiť čakacie doby a odbremeniť personál a dobrovoľníkov na ďalších odberových miestach,“ uviedol generálny manažér SaS a poslanec NR SR Roman Foltin.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:16 Aktuálne odhady sú na 25 hodín čakania, ak ste na konci radu, opísal situáciu pri drive-thru v Ružinove starosta mestskej časti Martin Chren.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

12:13 Mimoriadne komplikované pri drive-thru miestach je to aj v Ružinove a Petržalke. „Aktuálne odhady sú na 25 hodín čakania, ak ste na konci radu,“ opísal situáciu v Ružinove starosta mestskej časti Martin Chren.

12:11 Karlova Ves od 14.00 h uzatvára drive-thru testovacie miesta v Slávičom údolí, pri Iuvente a pod mostom Lafranconi. Dôvodom je zablokovanie komunikácií a zahltenie okolia autami, ktorými sa otestovať prišli obyvatelia nielen z mestskej časti, ale celého západoslovenského kraja, najmä zo Záhoria. Uvedené miesta budú slúžiť na odbery pre peších.

12:10 Od rána vypomáha 193 lekárskych asistentov z Maďarska. „Uvedení lekárski asistenti boli rozvezení asistenciou Policajného zboru na konkrétne odberné miesta, kde vykonávajú odbornú lekársku činnosť,“ uviedla Barbara Túrosová z Kancelárie ministra vnútra SR.

12:04 Na gymnáziu Andreja Sládkoviča práve prebieha dezinfekcia priestorov. „Vojaci tu včera boli od 9:00 do druhej ráno, kedy prišli testy. Potom sa išli domov na dve hodiny vyspať a o piatej už boli späť,“ povedal Topkám člen odberového tímu.

Zdroj: topky

12:00 Stránka Nekŕmte nás odpadom informovala, že pred Úradom vlády SR jeden z čakajúcich odpadol.

Zdroj: FB/Nekŕmte nás odpadom

11:56 Testovanie v U. S. Steel v Košiciach.

Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR/František Iván

11:54 V Krompachoch doposiaľ zachytili do dvoch percent pozitívnych prípadov. K dispozícii je šesť odberných miest. „Zatiaľ sme z otestovaných zachytili približne do dvoch percent pozitívnych,“ uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. Podľa jej slov je situácia na jednotlivých odberných miestach pokojná.

11:51 Kolóna čakajúcich áut na Rožňavskej ulici na drive-in odberné miesto na Zlatých pieskoch v Bratislave.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Zdroj: TASR/Michal Svítok

11:49 Člen odberového tímu na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici pre Topky uviedol, že ľudia k nim chodia zo všetkých častí Bystrice, lebo na iných miestach sa čaká aj dve hodiny. „Väčšina hovorí, že na ZŠ Bakossova je to hrozné, že je to tam zapchaté,“ povedal dobrovoľník.

11:43 V Trenčíne otestujú vo väčšine odberných miest asi 45 ľudí za hodinu. „Zatiaľ sme prešli asi 35 odberných miest. Predpoklad priepustnosti systému bol okolo 35 osôb za hodinu. Vyzerá to tak, že v drvivej väčšine odberných miest je to 45 osôb za hodinu, niekde sa približujú k 60 osobám. Je to veľmi dobrý výkon veliteľov, vojakov a odberných tímov,“ skonštatoval trenčiansky viceprimátor Patrik Žák.

11:39 Viac ako 98 percent odberných miest bolo k 10.00 h funkčných. Oznámil to minister obrany s tým, že z celkového počtu 4961 plánovaných odberných miest pre sobotu bolo otvorených 4900. Naď to označil za malý zázrak a úžasný výsledok.

11:37 Minister zdravotníctva Marek Krajčí pomáha so stermi v Rači.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

11:32 V Nitrianskom Pravne je testovanie plynulé, v tíme pomáha i starosta. Obec sa stretla i s komplikáciami. „Zaznamenali sme skreslené informácie o dostatku zdravotníkov. Niektoré mená sa omylom dostali medzi zdravotníkov, pričom išlo o administratívnych pracovníkov a opačne. To sa podarilo ešte v piatok popoludní vyriešiť. Zo strany ľudí nemáme žiadne problémy,“ priblížil starosta Andrej Richter.

Zdravotníčka ukazuje negatívny antigénový test Zdroj: TASR/Roman Hanc

11:30 Pred viacerými odbernými miestami v rôznych častiach Prievidze sa i pred 11.00 h tvorili dlhé rady. Problémy sú aj s dopravou. Na Nábrežnej ulici v blízkosti obchodného centra a pri športovej hale preto dopravu riadia policajti. Kolóna áut bola dopoludnia i v blízkosti obchodného domu na Dlhej ulici, kde je drive-thru odberové miesto.

11:20 Drive-in testovanie pred Thermalparkom v Dunajskej Strede.

Zdroj: TASR/Edmund Örzsik

11:15 Mesto Vysoké Tatry otvorilo 3 odberné miesta s kratšou dobou čakania. „Začali sme testovať ešte pred siedmou hodinou. Momentálny priebeh je veľmi dobrý, ľudia nestoja vo veľkých zástupoch, čakanie nie je enormné, do nejakej hodiny,“ opísal náčelník mestskej polície vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej.

11:11 Ľudia čakajúci na antigénový test pred ZŠ Nevädzová v Ružinove.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

11:09 V Trnave sú odberné miesta preťažené. „Ak je to možné, nesnažte sa ísť na testovanie hneď, odberné miesta sú preťažené. Všetky adresy odberných miest majú aspoň jedno testovacie miesto spustené,“ uviedol primátor mesta Trnava Peter Bročka s tým, že preťažená je aj webová stránka testovanie.trnava.sk, na ktorej si môžu obyvatelia pozrieť aktuálny stav.

11:04 Odberné miesto na výstavisku Agrokomplex v Nitre. O drive-in testovanie je mimoriadne veľký záujem. „Už ho nevyužívajte. Zaparkujte a choďte pešo do najbližšieho odberného miesta určeného na klasický odber,“ informoval magistrát na sociálnej sieti.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

11:00 V Hlohovci zlúčili dve odberné miesta do jedného, všetky sú otvorené. „Máme otvorených 17 odberných miest, osemnáste nám armáda zlúčila. V Šulekove urobila v sobotu z dvoch len jedno odberné miesto,“ doplnil primátor.

Zdroj: FB/Miroslav Kollár

10:58 Od 14.00 sa uzatvára drive-in pod mostom Lafranconi, pri Juvente a v Slávičom údolí. „Odberné miesta zostanú zachované, ale už len pre peších. Tí, ktorí nebudú dovtedy otestovaní z vozidla, musia zaparkovať a nechať sa otestovať pešo,“ mestská časť Karlova Ves to uviedla na facebooku.

Zdroj: FB/Karlova Ves

10:55 Aktuálny stav pred jednotlivými odbernými miestami v meste Senica si ľudia môžu pozrieť prostredníctvom webstránky kolkojetamludi.sk.

10:54 Testovanie na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina.

10:50 V Dudinciach testujú ľudí plynule, bez vážnejších problémov. „Ráno pred otvorením odberných miest nás trošku zdržalo testovanie všetkých 30 dobrovoľníkov, keďže testy a ostatný materiál prišli len v noci,“ spomenul primátor mesta Dušan Strieborný.

10:46 V Nitre je o testovanie veľký záujem. Pred odbernými miestami sa vytvárajú približne hodinové rady, v ktorých stoja stovky ľudí. Takto to napríklad vyzerá pred tamojším mestským úradom a športovou halou.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

10:44 Kolóna áut k obchodnému centru Danubia, kde sú zriadené 4 odberné miesta.

10:38 Občania čakajúci na odbernom mieste pred Domom kultúry v Pezinku.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

10:36 V Dúbravke, kde vytvorili interaktívny web mapujúci obsadenosť jednotlivých odberných miest, je na drvivej väčšine testovacích bodov v rade viac ako 80 ľudí. Najlepšia je situácia na Gymnáziu Bilíkova, kde sú vytvorené dve odberné miesta v interiéri.

Zdroj: FB/Dúbravka - mestská časť Bratislavy

10:33 Testovanie v priestoroch Agrokomplexu Nitra. „Niektorí ľudia tam stoja zabalení v deke,“ uviedla pre Topky redaktorka.

Zdroj: topky

10:28 V Karlovej Vsi neodporúčajú drive-thru, tvoria sa dlhé kolóny. „Keďže už od 5.00 h sa vodiči snažili dostať na 'drivy', kde ešte v tom čase nebol personál na riadenie dopravy, vytvorili sa uzly a situácia je extrémne neprehľadná,“ uvádza mestská časť na sociálnej sieti.

10:20 V Rožňave je k dispozícii všetkých avizovaných 14 odberných miest. „Tak ako všade, aj u nás chceli byť niektorí záujemcovia o testovanie medzi prvými, čo je prirodzené. Videl som stáť ľudí v rade aj o šiestej ráno. Ale hýbe sa to,“ povedal primátor Michal Domik s tým, že testovaniu začína priať aj počasie.

10:16 V Nitre zrušili jedno klasické odberové miesto a drive-in na futbalovom štadióne. Momentálne sa tam testujú iba peší. Do areálu sa púšťa desať čakajúcich.

Zdroj: topky

10:10 V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava otvorili na celoplošné testovanie všetky odberné miesta. Je ich 370.

10:08 Premiéra teší, že k 9:00 h je kompletných vyše 97 % odberových tímov. „Znamená to, že každý, kto sa chce testovania zúčastniť, sa určite na rad dostane. To znamená, že nechoďte na odberové miesta, kde sú veľké rady,“ uviedol. Matovič predpokladá, že podvečer bude prázdnejšie a zajtra ešte viac.

Zdroj: FB/Igor Matovič

10:05 Pohľad z vtáčej perspektívy na ZŠ Nevädzová neďaleko Ružinovského jazera.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:02 Banská Štiavnica ráno otvorila všetky odberné miesta. „Kratšie čakanie bolo ráno v odberných miestach na Základnej škole Jozefa Kollára a v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici,“ pripomína mesto. Dlhšie čakanie v rade bolo okolo 9.00 h na odbernom mieste Slovenského Červeného kríža.

Zdroj: FB/Mesto Banská Štiavnica

09:59 Petržalčania čakajúci v rade na Základnej škole Holíčska.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

09:56 Primátor Senca Dušan Badínsky uviedol, že v súčasnosti na odberných miestach čaká 300 až 500 ľudí. „Potvrdzuje sa, že dvojdňové testovanie a počet vytvorených odberných miest jednoznačne nestačí na otestovanie všetkých, ktorí sa chcú testovať,“ zdôraznil. „Na niektorých miestach boli síce zdravotníci, no nie takí, ktorí majú oprávnenie vykonávať stery a podobné prípady,“ doložil.

09:55 V Malackách sa rady tvorili už od začiatku. „Situáciu komplikoval aj nepríjemný dážď, našťastie okolo 8.00 h trochu ustal,“ zreferovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

09:53 Pracovníci vykonávajú ster na odbernom mieste pred Domom kultúry v Pezinku.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

09:48 Zo 68 odberných miest v Banskej Bystrici bolo v sobotu k 7.00 h otvorené len zanedbateľné množstvo z nich. Chýbal zdravotnícky personál. Ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať na nový koronavírus, tak vytvárali dlhé rady.

Zdroj: FB/Jakub Gajdošík

09:45 Primátor Trenčína Richard Rybníček priblížil, že sa im podarilo otvoriť všetkých 50 odberných miest. „Všetko ide plynule. Všetky drobnosti s prehľadom riešime. Ľudia čakajúci v radoch, ale aj v autách, sú pokojní a trpezliví,“ zhrnul.

Zdroj: FB/Richard Rybníček

09:40 Situácia na bratislavských Kramároch.

Zdroj: FB/Bratislavský kraj

09:38 Minister obrany Naď skonštatoval, že momentálne je funkčných 97,2 % odberových tímov a ďalšie sa postupne kompletizujú. „Sme na dobrej ceste!“ dodal.

Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

09:36 Antigénové testy počas celoplošného testovania na covid-19 v Komárne.

Zdroj: TASR/Milan Drozd

09:33 V Petržalke na Beňadickej a Tupolevovej pre zničenie stanov silným vetrom sa otvorenie odberných miest predĺžilo. V súčasnosti už fungujú. V okolí ZŠ Budatínska upozorňuje mestská časť na komplikovanú dopravnú situáciu. Na mieste malo dôjsť k nehode, pričom ďalší pruh je na tomto mieste obmedzený z dôvodu čakania na drive-through.

09:30 Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, hlási veľmi veľký nápor ľudí. Zároveň žiada zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú schopní ihneď prísť pomôcť, aby sa ozvali miestnemu úradu.

09:25 V Žilinskom kraji boli pred nástupom do služby pozitívne testovaní štyria policajti. „Slúžiť však môžu len v prípade negatívneho testu, preto boli nahradení,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru. Polícia podľa neho na odberných miestach usmerňuje ľudí, dohliada na verejný poriadok, taktiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

09:24 Ľudia čakajúci na testovanie na Starých Gruntoch.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

09:21 V Bratislave sa v súvislosti testovaním komplikuje na niektorých miestach doprava. Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka však tvrdí, že situácia je zatiaľ pokojná, bez narušenia poriadku. Doprava je spomalená v Bratislave na Budatínskej, Panónskej, Karloveskej, Botanickej, Miletičovej a v okolí Zlatých Pieskov.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

09:20 Na niektorých miestach vo Zvolene ráno chýbali testy. Potvrdil to hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Na odberných miestach, kde armáda ešte čaká na testy, odporúča mesto využiť ktorékoľvek iné odberné miesto.

09:15 Záujem o testovanie v košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto je veľký. „Všade sú dosť veľké rady. Napríklad pred štátnym divadlom, historickou radnicou či sobášnou sieňou pri staromestskej radnici,“ povedala za túto MČ uviedla Renáta Némethová s tým, že v súčasnosti odporúča odberné miesta v areáli Mestskej krytej plavárne alebo v priestoroch Štátnej filharmónie Košice - Dome umenia.

09:13 Podľa hovorcu mesta Košice Vladimíra Fabiana je čakacia doba na drive-in na letisku približne osem hodín, organizačný tím vracia autá späť. „Niektoré odberné miesta sme presunuli, ale len v rámci objektov. Dôvody boli organizačné,“ povedal Fabian v súvislosti s otvorením odberných miest. „Vojaci otáčajú autá, aby sa už nezaraďovali. Kolóna bola už od siedmej rána od Pereša na letisko,“ dodal.

09:09 Petržalčania čakajú v dlhej rade pred odberovým miestom, ktoré je zriadené v ZŠ Černyševského.

09:03 Stránka somvrade.sk ponúka aktuálne informácie o dĺžke čakania na celoplošné testovanie.

08:58 Pred odberným miestom Dostihová dráha v Petržalke čakajú ľudia v dlhom rade.

08:53 Pred odbernými miestami čaká v radách viac ako 80 testovaných po celej Trnave.

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

08:49 Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že najväčší problém majú s tým, že armáda im nedala hárky na zapisovanie. „Snažíme sa dotlačiť a rozviesť, ale napríklad DK Ružinov ešte neotvoril, lebo podľa našich ľudí veliaci vojak odmieta vziať naše hárky a čaká na vojenskú tatrovku, kolegyňa to už rieši, ide o obyčajné papiere ako sú na obrázku,“ uviedol na Facebooku.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

08:44 Aktuálna dopravná situácia na Dolných honoch. V súvislosti s mobilnými odbernými miestami sa tvoria kolóny.

08:37 Od siedmej hodiny neboli otvorené všetky odberné miesta. „Budeme to veľmi rýchlo riešiť,“ povedal minister obrany. Celoplošné testovanie podľa jeho slov môže pomôcť celej krajine. „Som vďačný a hrdý na všetkých ľudí, ktorí dokázali toto testovanie v takom krátkom čase zorganizovať,“ skonštatoval Naď.

08:33 V Žiline sú otvorené všetky odberné miesta. „Ja sám už zarezávam ako dobrovoľník na odbernom mieste na Mestskom úrade Žilina,“ napísal na sociálnej sieti primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Zdroj: FB/Peter Fiabáne - Váš primátor

08:28 Záchranári tiež apelujú na ľudí, aby boli počas testovania trpezliví. „Buďte láskaví k ľuďom v odberných tímoch. Sú tam v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Vedení zodpovednosťou voči komunite a ochotou pomôcť. Buďte, prosím, láskaví a trpezliví aj k spolučakajúcim ľuďom,“ uviedli na Facebooku.

Zdroj: FB/Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

08:23 Testovanie pracovníkov kultúry a médií v budove RTVS.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Zdroj: TASR/Michal Svítok

08:20 Šéf rezortu obrany na sociálnej sieti uviedol, že k 8:00 je funkčných 91 % odberových tímov. „Ďalšie sa postupne kompletizujú. Prosíme ľudí, aby sledovali vývoj situácie a nechodili tam, kde sú odberové miesta preplnené. Máme čas dnes a zajtra, zvládneme to,“ uviedol Naď.

08:18 Na viacerých odberných miestach v mestských častiach Ružinov, Staré Mesto a Rača sa ešte nezačalo. Dôvodom je nedostupnosť evidenčných hárkov alebo certifikátov. „Otvorenie odberového miesta na Rybničnej vo Vajnoroch sa odložilo pre nedostupnosť zdravotníckeho personálu,“ doplnil magistrát.

08:12 Ľudia si pred odbernými miestami v Kežmarku postoja vyše hodiny.

Zdroj: FB/Mesto Kežmarok - oficiálna stránka

08:10 Obyvatelia Prievidze sa môžu dať v sobotu zatiaľ otestovať na 29 z 35 pôvodne avizovaných odberných miest. Podobná situácia je v Handlovej, v ranných hodinách funguje sedem zo 14 odberných miest, a to pre chýbajúcich zdravotníkov.

Zdroj: FB/Mesto PRIEVIDZA

08:07 Odberné miesto vo forme drive-in pripravilo mesto Košice v spolupráci s políciou v areáli Aeroklubu na košickom letisku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

08:02 Bratislavské mestské časti hlásia od skorých ranných hodín veľký záujem o testovanie. Predpokladané čakacie doby sú od jednej do troch a viac hodín. Kolóny sa tvoria najmä pri drive-in odberných miestach. Hlavné mesto SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Bratislava - hlavné mesto SR

07:57 Bratislavská polícia vysiela naživo z odberového miesta Danubiana.

07:55 Priebeh testovania v Malinove je pokojný.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:51 Do prvej línie vyráža aj poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková.

Zdroj: FB/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

07:48 V Záhorskej Bystrici zriadia ďalšie odberné miesto. Bude sa nachádzať v areáli televízie, ktorá má v mestskej časti sídlo. Testovať sa začne od 14. hodiny. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.

07:43 Minister zdravotníctva Marek Krajčí ako lekár, dnes aj s manželkou lekárkou, testuje na jednom z odberných miest v Bratislave.

07:41 Minister obrany Jaroslav Naď prosí ľudí o trpezlivosť, ústretovosť a disciplínu.

07:38 Odberné miesto v obci Lubina v amfiteátri Roh.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

07:36 Primátor Trnavy apeluje na občanov, aby neprichádzali hneď ráno, pretože všetky odberné miesta sú nateraz preťažené.

Zdroj: FB/Peter Bročka

07:32 Testovanie v trenčianskej tržnici. Ľudia čakajú v rade.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

07:26 V súvislosti s viacerými mobilnými odbernými miestami sa v Bratislave začali tvoriť kolóny. Zelená vlna RTVS informuje o kolóne na Botanickej smerom z Karlovej Vsi k Mostu Lafranconi. Spomalená doprava je podľa dopravných máp aj pri vjazde do Mlynskej doliny, v Petržalke na Panónskej ceste a na Bratskej smerom k odberovým miestam pri obchodnom centre Danubia.Taktiež sa tvoria kolóny na Bajkalskej, Zahradníckej či pri parkovisku vedľa trhoviska na Miletičovej.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

07:20 Obyvatelia v meste Stará Turá pred budovou Domu kultúry.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

07:15 Aktuálna situácia pred novou budovou SND.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

07:14 V Karlovej Vsi sa ešte pred začiatkom testovania zaplnili prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In. Mestská časť to uviedla na sociálnej sieti.

07:10 Podľa našich informácií na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici administratívni pracovníci ešte stále stoja pred budovou. „A ľudia tu už stoja od 6:20 pripravení v rade, ale miesto sa určite o siedmej neotvorí, lebo nás ešte nepretestovali a čakáme pred budovou,“ uviedol náš zdroj.

Zdroj: topky

07:07 V Ružinove sa na prvých miestach tvoria rady. Podľa starostu Martina Chrena v drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade. „Prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte,“ uviedol.

07:05 Aktuálna situácia na druhom odberovom mieste na Lamači.

Zdroj: Facebook/Marek Bernád

06:59 Problémy v Karlovej Vsi. „Testovanie sa ešte nezačalo a prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In v Karlovej Vsi sú už zaplnené množstvom áut, preto sú dočasne zatvorené,“ píše sa na sociálnej sieti.

06:57 Ľudia v Malinove vytvorili dlhý rad.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

06:55 Polícia je pripravená, na každom odbernom mieste bude prítomný minimálne jeden policajt. Na odberných miestach bude počas víkendu viac ako 11-tisíc policajtov a v pohotovosti ďalších viac ako 600 mužov zákona.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

06:51 „Na prvých miestach sa už tvoria rady, na našich drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade, prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte. Nezabudnite, trolejbus 212 dnes a zajtra chodí obchádzkou po Gagarinovej, namiesto zbytočného čakania na zastávkach na Mierovej tak choďte radšej čakať do radov na testovanie. Dnes to vyzerá na dlhšie,“ napíšal na sociálnej sieti starosta Ružinova, Martin Chren.

06:30 Aktuálna situácia na Lamači pred odberovým miestom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

06:25 Obce pri väčších mestách sa obávajú test-turistiky. Potvrdili to viacerí starostovia obcí, ktorí ale majú obavy, aby sa k testom dostali všetci ich obyvatelia. „Máme doteraz mnohé telefonáty, keď sa ľudia pýtajú, či sa môžu prísť k nám testovať. Vedie ich k tomu obava zo státia v dlhých radoch, alebo že sa na nich v meste nedostane,“ povedal napríklad starosta v obci Dubovany Miroslav Michalčík.

06:15 Cestovný poriadok MHD sa môže budúci týždeň meniť, lebo výsledky celoplošného testovania môžu ovplyvniť aj cestovné poriadky MHD. Bratislavský dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

06:10 V okrese Myjava sa vo väčšine obcí uskutoční celoplošné testovanie v priebehu jedného dňa. V sobotu sa budú môcť otestovať obyvatelia obcí Bukovec, Košariská, Podkylava, Polianka, Poriadie a Rudník. Dva dni bude trvať testovanie v mestách Myjava a Brezová pod Bradlom a v obciach Brestovec, Kostolné, Krajné, Stará Myjava a Vrbovce.

06:00 Bratislavské mestské časti nedokážu zaručiť, že bude otestovaný každý. Prijaté pravidlá testovania im totiž neumožnia odhadnúť, koľko ľudí sa v Bratislave bude chcieť otestovať. Verejnosti preto odporúčajú sledovať operatívne pokyny z odberových miest, mestských častí, mesta Bratislava a riadiť sa nimi. Celkovo zriadili 401 odberových miest.

Pilotné testovanie zabralo

Orava, ktorá bola pred pilotným testovaním na covid-19 týmto ochorením najzasiahnutejšia, vo štvrtok zaznamenala nízke prírastky. V Dolnom Kubíne pribudlo 12 nových prípadov, v Tvrdošíne 10 a v Námestove 9.

Zdroj: korona.gov.sk

Premiér označil výsledok pilotného testovania za úžasný, pretože sa podarilo odhaliť takmer 6000 pozitívnych, ktorých izolovali, vďaka čomu nechodili medzi ostatnými a nešírili nákazu. Matovič tvrdí, že to pomohlo k ochrane životov a zdravia.