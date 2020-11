Opití markizáci sa odtrhli z reťaze: FOTO Vášnivé bozky pred kamerou... Ale veď on je ženatý!

V dnešnej epizóde sa diváci dočkajú niečoho, na čo by ani nepomysleli. Hoci na Farme vzniklo už množstvo párov a románikov, tento je minimálne podivný. Helloweenska párty a litre alkoholu dali dokopy Evu Lipovskú (41) a Vladislava Nikolayeva (44). Súťažiaci z Ukrajiny po temperamentnej blondínke poškuľoval už dlho a netajil sa tým, že ho ako žena priťahuje. Má to však dosť podstatný háčik. Je ženatý!

Lenže oslava Helloweenu sa poriadne zvrhla a myšlienka na manželku zrejme zostala niekde medzi prvými pohárikmi. Z reťaze sa však odtrhla aj Eva. Vo vírivke sa k Vladovi celkom mala, ležala na ňom, laškovala a zo zverejnených záberov to vyzerá tak, že vášnivé bozky so svojím kolegom iniciovala práve ona. Keď v kadi s horúcou vodou skončila, presunula sa do spálne, kde zasa bez hanby pred Michalom ukázala svoje nahé prsia.

Vladislav a Eva prežívali vo vírivke mimoriadne vášnivé chvíľky Zdroj: TV MARKÍZA

Medzi dvojicou došlo aj k takýmto horúcim bozkom Zdroj: TV MARKÍZA

Ráno bolo zrejme trochu kruté, no Eva akoby zabudla, čo sa dialo. Viac ako svoje správanie riešila Vlada a skutočnosť, že má doma manželku. Tá mu, mimochodom, vraj jeden pokusný románik na Farme umožnila. „Včera mi povedal, že žena mu povedala, že jedenkrát môže niečo spraviť tu na Farme. Hovorím, že žena ti to povedala len kvôli tomu, že ťa skúšala,” rozprávala blondínka na druhý deň dievčatám s tým, že Vladova manželka to odôvodnila tým, že na Farme je to niečo iné ako v realite.

Eva sa potom prezliekala rovno pred očami Michala, ktorému sa naskytol pohľad na jej nahé prsia. Zdroj: TV MARKÍZA

Eva zároveň dodala, že si myslí, že keby privolila, došlo by aj k väčším intímnostiam. „On by to spravil,” povedala Sáre. Tá má ale na údajné povolenie od manželky úplne iný pohľad. „Vladko sa priznal niekoľkokrát, že dostal povolenie od svojej ženy. Ak to aj povolila, tak si myslím, že ten vzťah medzi nimi nie je taký úprimný a skvelý. Mne sa to nepáči a vôbec to neuznávam,” uzavrela mladá fitnesska.