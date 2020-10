Vyhrážky rozchodom, žiarlivostné scény a potom... Zásnuby pred markizáckymi kamerami!

GABČÍKOVO - Hoci na prvý pohľad to pôsobilo, že títo dvaja sa nekonečne milujú, aj oni si prešli ťažšími chvíľami. Ivan z Extrémnych premien čelil hádkam a vyhrážkam, že ho priateľka opustí, ak so sebou nezačne niečo robiť. Neskôr sa zas karta obrátila a na pochudnutého partnera začala brunetka žiarliť...

V stredajších Extrémnych premenách sa predviedol Ivan z Gabčíkova, ktorý už osem rokov žije s priateľkou Máriou. Majú spolu dcérku a vychovávajú aj brunetkinho syna z iného vzťahu. Na prvý pohľad ideálna rodinka, no škrípalo im to kvôli Ivanovej nadváhe.

Zdroj: TV MARKÍZA

„Milujem jesť dobré veci a milujem strašne veľa jesť. Dajú predo mňa nejaké dobré jedlo, ktoré milujem a môžem byť aj najedený, musím si z neho odkrojiť, dať si z neho. Čo nezje mňa, to zjem ja,” priznal. A jeho partnerka s tým samozrejme mala problém, bála sa najmä zdravotných dôsledkov a snažila sa ho prinútiť, aby nejaké kilá zhodil.

„Keď sme sa stretli, tak bol taký akčnejší, chodieval veľa na bicykel, ale tak postupne uberal a priberal. 164 mal taký strop, keď sa už nevedel hýbať. To som vtedy povedala, že buď začneš so sebou niečo robiť, alebo proste stačilo. Už sme sa veľakrát kvôli tomu aj hádali, že ho opustím, ak so sebou nezačne niečo robiť,” povedala Mária. A Ivan jej to ani nemal za zlé. „Sa čudujem mojej žene, že je ešte so mnou. S takýmto tučným prasaťom ako môže žiť,” vyhlásil.

Keď ho na začiatku nakrúcania tréner Maroš Molnár odvážil, váha ukázala 162 kilogramov.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivan sa však s vervou pustil do chudnutia a posúval svoje hranice. Kilogramy pomaly mizli a zrazu sa situácia otáčala. „Ja si uvedomujem, že som pri ňom taká skysnutá, čo mi doteraz vôbec nedochádzalo. Žiarlim, aj som mu vynadala, že keď budeš chodiť na tréningy, pôjdem tam aj ja, lebo chodia tam dievčatá, hlavne také mladé baby. Ono to je celé vystajlované, nemá to ešte dieťa, ono sa to tam tak vlní na tom bežiacom páse...” priznala brunetka žiarlivostné scény.

„Veľakrát si uvedomujem, že asi by som aj ja mohla začať so sebou niečo robiť. Doteraz, on sympatický, pekné oči, komunikatívny, ale bol tlstý, tak som vedela, že nič, ale teraz... On ľúbi veľa rozprávať, takže na to sa chytajú, takže som povedala, že maj sa na pozore,” dodala.

Ivanovi však tieto prejavy vôbec neprekážali a vnímal ich ako bežnú partnerskú žiarlivosť. Svoju lásku sa nakoniec rozhodol dokázať tým najväčším gestom. „Si stále vedľa mňa a nemám si už čo dokazovať. Veľmi ťa milujem, chcem tu a teraz, aby sme nečakali, že ešte pár rokov, ale chcem, aby si bola fakt moja žena. Prajem si to z celého srdca môjho. Prial som si to hneď v prvý deň, keď sme sa spoznali,” požiadal Máriu o ruku priamo pred kamerami.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Ivan už na začiatku relácie tvrdil, že len čo sa vojde do obleku, Máriu si vezme. Tá prezradila, že tak chcel urobiť už po polročnej známosti, no na ňu to bolo prirýchlo. Neskôr ale priznala, že už ju myšlienka na svadbu tak nedesí.

Sympatický Gabčíkovčan bude napokon naozaj švihácky ženích. Na záverečnom vážení displej váhy ukázal číslo 92, zhodil teda dokopy 70 kilogramov.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA