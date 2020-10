Názlerovej dvojníčka na Markíze: Toto od svojho muža nečakala... Už ho vymenila za iného!

BRATISLAVA - Keď sa včera na markizáckych obrazovkách objavila Ľubica z Bratislavy, mnohým určite v istých momentoch pripomenula moderátorku Renátu Názlerovú. A nielen vzhľadom, ale aj pozitívnou energiou. No ako sa ukázalo, v jej 10-ročnom vzťahu to nebolo ružové. Nakoniec spravila radikálne rozhodnutie.

Extrémne premeny majú podtitul Druhá šanca na život. A to sa v mnohých prípadoch plní do bodky. Ľudia nielen chudnú, ale prehodnocujú celý svoj život aj nefungujúce vzťahy. Rovnako sa to prihodilo aj Ľubici z Bratislavy.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

„Ak by som mal povedať našu najväčšiu spoločnú záľubu, tak to bude určite jedlo,” povedal na úvod epizódy jej priateľ Rasťo. Poznajú sa už vyše 18 rokov, podľa neskorších vyjadrení 10 z toho tvorili pár. A hoci práve Rasťo vraj so svojou partnerkou často riešil jej váhu, nakoniec nebol z jej účasti v šou príliš nadšený.

„Čo si zase nervózny? Však som ti povedala, že to nebude jednoduché. Áno, z tréningu pôjdem rovno domov, ponáhľam sa. Teraz si tu zjem cottage skôr, ako si oblejem počítač, tak ma už nerozčuľuj,” odpočul štáb jeden z telefonických rozhovorov partnerov. Bolo jasné, že v čase, keď je Ľubica v strese z práce a náročných tréningov, im to začalo škrípať.

„Pokiaľ chceme nejakým spôsobom ten vzťah udržať a chceme, aby to fungovalo, musím sa ja prispôsobiť situácii,” uviedla brunetka, no tréner Maroš Molnár mal na to trošku odlišný pohľad: „Nielen ty, ale aj Rasťo!” A ako následne sám na kameru povedal, dozvedel sa od svojej zverenkyne, že ju partner nepodporuje a nepochváli.

Zdroj: TV MARKÍZA

Rasťo nakoniec dal v práci výpoveď, aby podporoval Ľubicu, ktorá tiež odišla zo svojej časovo náročnej práce. Lenže jeho krok Ľubicina rodina ani Maroš Molnár nebrali pozitívne. „Naozaj verím, že to nespravil preto, aby ma nejakým spôsobom kontroloval,” povedala po ich upozorneniach Ľubica.

Lenže to ešte nevedela, čo príde na šesťmesačnom vážení. Tam si jej okolie istým spôsobom Rasťa podalo. Aj keď nepriamym spôsobom, poukázaním na to, že nežije svoj život a nie je šťastná. „Veľmi ťažko sa mi vyhodnocuje, či za posledných 10 rokov žijem v prvom rade pre Rasťa, ale môže to byť spôsobené aj tým, že on má taký silnejší názor a fakt väčšinou robíme to, čo chce on,” pripustila Ľubka.

Zdroj: TV MARKÍZA

Nakoniec priznala, že už si nemajú vo vzťahu veľmi čo povedať a rozhodla sa odsťahovať. „Keď som začala chudnúť, tam sa veľa názorov rozchádzalo úplne, na veľa vecí. Ja som vždy mala problém povedať si svoj názor, presadiť si ho, ale ty si mi vždy hovoril: Ale aj ty máš svoj názor, tak ho povedz. Tak som si ho začala hovoriť a to už bolo zle,” priznala Marošovi Molnárovi, ako to u nich fungovalo. A tak sa s Rasťom prestala úplne stretávať, aj keď ešte pripúšťala, že po galavečere by sa mohli porozprávať.

Lenže medzitým už na kameru zachytila nového človeka vo svojom živote. Práve v čase, keď nakrúcala príspevok pre Extrémne premeny, totiž do kuchyne vošiel muž, ktorého nazvala svojím priateľom.

Zdroj: TV MARKÍZA

A priznala ho aj na galavečere. „Keby neboli extrémne premeny... Ja som už nenachádzala zmysel života vôbec. Ja som si paradoxne neskutočne oddýchla za ten rok, najmä po psychickej stránke, odsťahovala som sa od Rasťa, mám momentálne nového priateľa... To nie je extrémna premena len tela, v mojom prípade to je extrémna premena života,” vyhlásila brunetka.

Ľubica na začiatku svojej cesty vážila 131 kilogramov a za rok ich zhodila 54. Na záverečnom vážení sa váha zastavila na čísle 77.

Zdroj: TV MARKÍZA