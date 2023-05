BRUTÁLNA zmena: Po Extrémnych premenách VYMAKANÝ a totálne potetovaný!

Ivan Lipkovics sa zúčastnil nakrúcania markizáckej relácie v roku 2019. „Prihlásil som sa Extrémnych premien z nemocničného lôžka z Kramárov. Mal som tlak 240/190,“ prezradil vtedy v úvode relácie a dodal, že ak by nezmenil svoj životný štýl, hrozila mu smrť.

Pod vedením Maroša Molnára sa za rok dostal na hmotnosť 92 kíl. A pokračoval vo svojej premene aj potom. „Nejaký iný človek je tam, toho nepoznám už. Strašné niečo. Sem-tam si to zvyknem pozrieť, keď som taký demotivovaný a nič sa mi nechce, tak si pozriem svoje Extrémne premeny,” povedal teraz v markizáckom Teleráne pri pohľade na zábery z chudnúceho projektu. „To sa nedá porovnať, teraz športujem, behávam, cvičím, boxujem...” dodal.

Kilá navyše zmizli, pribudli mu svaly, no nielen to. Ivan sa rozhodol svoje nové ja skrášliť aj tetovaním. A naozaj nebol skromný. Okrem hrudníka si nechal hojne pokresliť aj svoje nohy.

Ďalšou novinkou v jeho živote je, že sa v sobotu postaví do ringu v rámci Fight Night Challenge. „Nejde mi o to, že som nejaký mačo a teraz idem do ringu niekoho zbiť, ale ukázať tým ľuďom, že vždy je cesta vrátiť sa naspäť, aj keď sedí v tej obývačke a má 170 alebo 200 kíl, môže mať nejaký ten sen, ktorý si môže splniť tým, že sa postaví a začne s prechádzkami, začne potom cvičiť, niečo robiť so sebou. To je taký odkaz pre tých ľudí, čo sú nespokojní so sebou, so svojím telom,” vyhlásil pred kamerami.

