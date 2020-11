Dýka do chrbta: Takýto podraz Maroš Molnár nečakal!

BRATISLAVA - Tréner Maroš Molnár je známy z relácie Extrémne premeny, kde pomáha ľuďom k zmene - nielen v rámci chudnutia, ale aj ich osobného života. O to väčší šok tak zrejme zažil, keď mu jedna z jeho žien bodla doslova dýku do chrbta.

V stredajších Extrémnych premenách sa známy tréner rozhodol pomôcť 24-ročnej Silvii. Hneď na začiatku však cítil, že niečo nie je úplne v poriadku. „Silvia je pre mňa veľmi ťažký oriešok, neviem, či môžem veriť všetkým jej sľubom, lebo sa mi zdá, že vždy si vyberie tú ľahšiu cestu,” opakoval Maroš viackrát s tým, že v brunetkinom prístupe mu chýba nejaká iskra, niečo navyše.

Aj jej rodičia skonštatovali, že nie je cieľavedomá a nedokáže doťahovať veci do konca. A aj samotná Silvia si uvedomovala, že jej nastavenie nie je správne. „Ja som odjakživa nastavená veľmi negatívne, nevidím pred sebou nejakú svoju pozitívnu budúcnosť. Preto vlastne žijem prítomnosťou a žijem zvieratami,” prezradila.

Nakoniec sa dokázala ale do chudnutia zahryznúť tak, že prekonávala stanovené ciele. No zrazu po 6-mesačnom vážení sa odmlčala a Maroša začala ignorovať. Ten ju nakoniec v čase ich dohodnutého tréningu našiel cvičiť s inou trénerkou. „Rozhodla som sa, že bude lepšie, keď budem trénovať s ňou, nakoľko som z teba v strese,” povedala mu pristihnutá brunetka.

„Maroš mi k tomu nedáva žiadne dôvody, ale cítim také napätie a stres zakaždým, keď sa máme stretnúť a máme ísť trénovať. Nie je to jeho vina, je to môj problém. Nemala som odvahu prísť za Marošom a povedať mu, že nechcem s tebou trénovať, lebo som z teba v strese a nechváliš ma,” povedala potom pred kamerami už bez prítomnosti trénera.

Ten bol z jej prístupu sklamaný najmä preto, že sa to udialo poza jeho chrbát. „Neranilo ma to, že ju vidím s iným trénerom, horšie bolo, že som o tom nevedel. Je to zvláštne, keď ste niekoho tréner a potom zrazu zistíte, že nie ste jeho tréner,” povedal zarazene.

Nakoniec ale bližším skúmaním odhalil, že Silvia ma problém s mužskou autoritou a aj túto situáciu sa mu podarilo vyriešiť. Vzápätí však pred ním stál iný problém – Silviina váha klesala až príliš rýchlo a nezdravým tempom. Maroš mal podozrenie na bulímiu a to sa mu aj potvrdilo. A tak prišli na rad stretnutia so psychologičkou.

Nakoniec sa Silvii situáciu podarilo zvládnuť a na konci svojej cesty mohla oslavovať s váhou 75 kilogramov. Pri prvom vážení pritom na váhe svietilo číslo 159. A Marošovi sa za svoj "útek" z jeho tréningov dodatočne ospravedlnila.

