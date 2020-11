Absolútne zlyhanie v Extrémnych premenách: Samé klamstvá a obrovské sklamanie!

Timoteja dohnali k chudnutiu aj zdravotné problémy. Už roky musí pri spánku používať masku na dýchanie, no zrejme si neuvedomoval, aké vážne to s ním je. „Najviac ma vystrašilo asi to apnoe spánkové, že ak by som to neriešil, je dosť šanca, že zomriem,” povedal s plačom po prehliadke u lekárky.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Podobný názor na jeho stav mal aj výživový poradca Michal Páleník. „Timotej je napriek mladému veku v takom zdravotnom stave, že nemá na výber. teraz je to otázka života a smrti,” povedal.

21-ročnému Popradčanovi sa pri vážení číslice na displeji zastavili až pri 147 kg.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA

Motivácia preto bola silná a Timo sa do chudnutia zahryzol tak, že poriadne pokoril prvý cieľ. Namiesto 113 kilogramov vážil iba 104. Jeho obrovský úspech vohnal slzy do očí aj Marošovi Molnárovi.

Šesťmesačný cieľ potom pokoril o dva kilogramy, keď namiesto plánovaných 89 dosiahol 87 kilogramov. Lenže potom sa niečo zlomilo... „Je niečo po novom roku a v mojom živote sa zmenili isté veci a bývam u brata. Je to veľmi ťažké, ale verím, že si zvyknem a nabehnem na nový režim,” povedal mladík do kamery bez toho, aby konkretizoval, k akému problému došlo.

Ten vyšiel najavo, až keď jeho mama poprosila o pomoc Maroša Molnára. Zverila sa mu, že Timotejovi v práci odporučili podať výpoveď kvôli neospravedlneným absenciám. Pred trénerom sa pritom tváril, že je všetko v poriadku. No podobný problém mal už v minulosti, keď sa vykašľal na prácu, ktorú mu zohnal otec a tiež mu klamal. Ako vysvitlo, u brata na byte skončil potom, čo ho práve otec vyhodil od babky, kde dovtedy býval.

Zdroj: TV MARKÍZA

Nakoniec vyšlo najavo, že rovnako zanedbával aj svoju premenu. „Cez Vianoce som sa spustil, zanedbal som väčšinu tréningov a jedol som tiež všetko. Išiel som si iba zahrať bowling alebo som hľadal cestičky, ako buď netrénovať vôbec, alebo si ísť len niečo zahrať,” priznal Marošovi.

Tréner mu navrhol zostať v Bratislave, aby spolu trénovali a zároveň aj vymysleli, ako vyriešiť jeho životné problémy. Timo však bez vysvetlenia po pár dňoch odišiel. A nezamakal na sebe. Deväťmesačné váženie skončilo pri čísle 93.

„Timo je príklad absolútneho zlyhania, človeka, ktorý to perfektne rozbehne a potom tri mesiace ho prepne úplne niekde inde a prestane mu záležať na výsledku. Timo mi už dvakrát sľúbil, že bude chlap, dvakrát sklamal,” komentoval to Maroš. „Toto nie je, že ty si sa vrátil o krok, ty si sa rozbehol naspäť. ja som ti veril maximálne, ty si ma momentálne sklamal že úplne,” povedal následne Timovi rovno do očí.

Nakoniec sa však galavečer predsa len konal. „Začal som veľmi dobre, potom sa to skolilo úplne až k zemi. V istom momente som si už asi myslel, že som už dosť dokázal, že som schudol dosť kíl a už možno môžem poľaviť. Niekde v mojej hlave asi bol ten pocit, že som sa uspokojil s tým, ako vyzerám a že som niečo dokázal. Pochybil som vo veciach, že som sa ľahko vzdával,” vyjadril sa k svojmu roku Toimotej. Váha mu nakoniec ukázala 89 kíl, čo je o dva kilogramy viac ako na 6-mesačnom vážení.

Zdroj: TV MARKÍZA

Zdroj: TV MARKÍZA