Tvrdé obvinenie markizáckeho farmára: Štáb manipuluje hru!

Erik Zahorjan sa akosi zamotal do svojich vlastných intríg a rečí. Medzi svojimi kolegami klebetil toľko, že zrejme úplne zabudol, čo a komu povedal. Keď sa o jeho vyjadreniach na adresu Adama dozvedel samotný Adam, ktorý ich riešil s ďalšími spoluhráčmi, Erika následne konfrontovali. No a táto situácia upútala aj pozornosť Evelyn. Za spoločným stolom začala s mešťanom na strane dediny diskutovať.

Po chvíli však zrejme nemohla veriť tomu, čo práve počuje. Namiesto toho, aby sa Erik postavil k vzniknutému problému čelom, začal obviňovať markizácky štáb.skonštatovala moderátorka, na čo farmár spustil.začal bez servítky obviňovať pracovníkov televízie.

Lenže stačilo pár sekúnd a zosmiešnil sám seba. Túto verziu už evidentne ostatní farmári počuli, pretože začali rezignovane komentovať, prečo znova začína "s tým štábom". A to ani zďaleka nie je všetko. Našli sa takí, ktorí jeho klamstvo odhalili rovno pred Evelyn, keďže priznali, že veci, ktoré vraj Erik hovoril iba v spovednici, povedal aj priamo im. „Veď ty si to hovoril nám. Mne si to osobne povedal,” skočila mu do jeho rečí Rebeka.

Nasledovala slovná motanica a všelijaké vysvetľovačky, no Erika si nezastala ani jeho niekdajšia kamarátka Nikol, ktorá ho vnímala ako brata. Aj tá na rovinu povedala, že s ňou taktiku na Adama Erik riešil. „Mne to povedal Erik, ako som išla na wecko,” povedala otvorene.

Erikovu kauzu riešili počas spoločného sedenia. Nezastal si ho však nikto z farmárov. Zdroj: TV MARKÍZA

No a následne farmára úplne zrušila Evelyn. „Dievčatá nie sú zo štábu. Čiže rozumieme sa? Tá informácia prišla od teba a priamo im. Nehádžme zodpovednosť na štáb, asi ju treba prijať,” ukončila debatu Evelyn, po čom ešte so zlatým klincom prišla Monika, ktorá prehlásila, že to nie je prvýkrát, kedy sa Erik vyhovára na štáb a istý čas dokonca tvrdil, že s nimi má akúsi dohodu.