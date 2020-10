Šokujúca dohra po vášnivých chvíľach na Farme: Rebeka, to myslíš vážne?!

BRATISLAVA - Len čo Nikol Fridrichová vytiahla päty zo statku, jej najbližší jej vrazili dýku do chrbta. Henrich Kuľko a Rebeka Hlavatá totiž spolu strávili poriadne vášnivé chvíle. Brunetka s napichanými perami sa na druhý deň od všetkého dištancovala. No rázna Bratislavčanka jej to "nezožrala".

Henrich Kuľko sa na markizáckej Farme evidentne cíti ako obletovaný samec. Spočiatku na neho robila oči Sára, potom skončil v posteli s Nikol. No len čo v dueli vypadla, skočil po Rebeke.

„Najkrajšia žena, fest. Namiesto Niki si to bola dávno ty. Ty si pre mňa že TÁ. Si krásna. Si najkrajšia,” tlačil jej do hlavy kaleráby. Rebeka mu spočiatku uhýbala a pôsobila, že ani sladké reči na ňu neplatia. No nakoniec podľahla a... Pozrite si v nasledujúcej galérii, čo sa medzi nimi odohralo.

Lenže ráno sa brunetka vôbec netvárila nadšene a začala si sypať popol na hlavu. „Keby môžem, tak sa prefackám. Keď som sa ráno zobudila vedľa neho, tak to bol šok. V živote by mi nenapadlo, že tam bude Heňo,” tvrdila. A keď ich Monika podpichovala, aby si dali pusu, dosť tvrdo jej odvrkla, aby držala hubu. „Chcela by som sa ho strániť trochu, ale nedá sa to, lebo žijeme v jednom dome, na jednej farme,” rozoberala vzniknutú situáciu pred kamerou.

Zdroj: TV MARKÍZA

A samozrejme sa jej nepáčilo, keď sa táto téma vytiahla po príchode moderátorky Evelyn pri stole. „Dobre, spravila som sprostosť, strašne ma bolelo, že to bola presne tá Niki a že to bol Heňo. Nechcem sa obraňovať tým, že si nič nepamätám, ale vypila som čerta s diablom, čudujem sa, že som sa nedovracala,” vyhovárala sa na alkohol.

Nakoniec išla s listom od vypadnutej Niki aj do spovednice, kde sa neubránila slzám. „Prišla som sem s týmto, lebo som ani nevnímala moc celé, čo Evelyn čítala, lebo proste som mala len to v hlave, nech neplačem za tým, že Niki odišla. Ak sa ti mám vyjadriť k včerajšiemu večeru, neviem, čo to bolo, proste popili sme čerta s diablom, totálny mordor, zase vojna svetov. Keďže Heňo bol tebe blízky, tak sme držali tak pokope a včera, neviem, čo sa zvrtlo, ja si to vôbec nepamätám. Ale keďže som mladšia verzia teba, ty to iste chápeš, budem robiť somariny v tvojich šľapajach tuto – nie s Heňom, ale teraz tu budem ja tá, ktorá bude robiť somariny,” prihovorila sa Nikole.

Zdroj: TV MARKÍZA

Tá inkriminované zábery videla z Chalúpky a dosť ju to vzalo. Citové zrútenia sa striedali s hnevom na dvoch podrazákov. „Asi by som im napľula do tváre. Som znechutená. Ani päť minút, čo tam nie som a už sa dejú veci. Pohŕdam tými ľuďmi, sú mi odporní, nechutní. To ani nebolo pár dní, to bolo ihneď. Nemám slov, je mi na grc,” okomentovala správanie ľudí, ktorých si na Farme pustila k telu. „Jeho spracovávam ľahšie ako ju,” dodala.

Ako sa vyjadrila, výhovorky na alkohol vôbec neberie ako relevantné. A už vôbec nezožrala Rebeke slová o tom, ako sa chce Heňovi vyhýbať. V upútavke na ďalšiu časť si dokonca všimla, že jej náhradníčka začala nosiť Henrichove tričká. Evidentne si ho teda Rebeka od tela vôbec nedrží...