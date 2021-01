FOTO 8 rokov po Masterchefovi: Pamätáte si túto finalistku? Teraz hviezdi na Jojke a vôbec sa nezmenila!

Dvadsiatka najlepších z MasterChef: Tieto tváre uvidíte vo finále!

Televízia Markíza v roku 2012 priniesla na svoje obrazovky šou o varení Masterchef. Vtedy si vo finále merala sily dvadsiatka najlepších kuchárov a vyhrať 50 tisíc eur sa napokon podarilo mladíkovi z Brna Petrovi Jonášovi. No v projekte bolo viac zapamätateľných tvárí. Jednou z nich bola bez pochýb aj Adriana Ihringová z Piešťan.

Adriana Ihringová v roku 2012 hviezdila v šou Masterchef. Zdroj: foto: tv markíza

Tá sa po ôsmich rokoch vrátila na televízne obrazovky a opäť do kulinárskej šou. V týchto dňoch totiž prijala pozvanie do relácie Bez servítky, kde už od začiatku týždňa hviezdi svojim temperamentom. Čo dokáže v kuchyni, predvedie až v piatok večer, no keďže bola v Masterchefovi, očakávania sú veľké.

Pri pohľade na Adriana však akoby sa zastavil čas. Od roku 2012 sa takmer vôbec nezmenila. Jediným rozdielom od čias, kedy vyvárala v markizáckej šou, sú dlhšie vlasy. Veď pozrite sami, spoznali by ste ju po rokoch?

Zdroj: Tv Joj

Zdroj: Tv Joj