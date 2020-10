Kucherenko sa mení pred očami: Najprv sa zbavila pier a teraz... FOTO Ďalšia zmena, dlhé vlasy sú fuč!

BRATISLAVA - Onedlho to budú už dva mesiace, odkedy sa Silvia Kucherenko (38) rozhodla pre obrovskú zmenu, ktorú od nej nečakal absolútne nikto. Blondínka sa zbavila svojich povestných pier, výplň kyselinou nechala rozpustiť. A z vyumelkovanej sexice sa razom stala atraktívna mladá kočka. No a najnovšie opäť zaexperimentovala. Aha, čo si porobila s vlasmi!

Po tom, čo sa Silvia konečne vydala smerom k prirodzenosti, ktorá je naozaj mimoriadne pristane, rozhodla sa, že zmena by prospela aj jej korune krásy. Ale iba chvíľková. Blondínka si vyskúšala, aké by to bolo, pokiaľ by zhodila približne polovicu dĺžky svojich prameňov. Vlasy si nechala vypnúť tak, aby to pôsobilo, že aktuálne ich má už iba po ramená.

Silvia Kucherenko si vyskúšala ako by vyzerala s kratšími vlasmi. A veru, seklo by jej to! Zdroj: Instagram S.K.

Zdroj: Instagram S.K.

No a treba uznať, že tento štýl jej skutočne sekne, čo okamžite ocenili aj jej fanúšikovia. „Už dávno neplatí, že vlasy musia byť dlhé po zem," napísala k fotografii, kde sa opäť vyrojilo množstvo pochvalných komentárov. Na dlhé kadere síce Kucherenko určite nedá dopustiť, no aj takáto chvíľková premena pôsobí mimoriadne sviežo. Silvi, veď ty vyzeráš čoraz lepšie!