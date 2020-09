Detaily ROZVODU hviezdy Zlatej masky: Rozsudok až na tretíkrát… Svoju ex má zablokovanú!

PRAHA - Jojkársky moderátor a aktuálne hádač v šou Zlatá maska Jakub Prachař (37) minulý rok ohlásil krízu v manželstve s Agátou Hanychovou (35). Tá vyvrcholila len pred pár dňami oficiálnym rozvodom. No zatiaľ čo známy Čech sa k definitívnej bodke za svojím manželstvom nevyjadruje, jeho ex je v tejto téme pomerne otvorená. V živom vysielaní prezradila detaily!

O svojom rozvode sa exmanželka Jakuba Prachařa, Agáta Hanychová, rozrozprávala v živom prenose na Instagrame. Ten spustila v sobotu na svojom profile. Svojich sledovateľov zabávala tým, že natáčala, ako varí a popritom klebetila s ďalšou známou Češkou Dominikou Mesárošovou.

Reč na hviezdu šou Zlatá maska prišla pri pučení zemiakov. Práve pomôcka, ktorú na to brunetka využívala, jej v kuchyni zostala po známom ex. No a už to išlo... Pred piatimi tisíckami sledovateľov otvorene porozprávala o tom, ako proces ukončenia ich manželstva prebiehal.

„Máme striedavú starostlivosť, lebo napríklad ja so striedavou starostlivosťou veľmi súhlasím. To dieťa potrebuje mamu aj tata úplne rovnako a také to, že tie ženské robia boje, že sa o deti súdia a nepožičiavajú ich tým otcom, mne to príde na hlavu,“ priznala Agáta.

Dcéru Miu tak budú mať na striedačku - jeden týždeň bude 4 dni u Jakuba a 3 u Agáty a ďalší týždeň naopak. „Súhlasil, pre Miu je ten týždeň veľmi veľa, tak si ich striedame proste častejšie,“ prezradila bývalá pani Prachařová s tým, že Jakub si občas dokonca berie aj jej syna z prvého vzťahu. Dohodnúť sa ohľadom starostlivosti o dcéru však podľa jej vlastných slov nebolo úplne ľahké.

„Deti sme mali na dvakrát, to sme sa úplne nedohodli hneď a náš rozvod bol hotový za 20 minút,“ opísala Hanychová, ktorá so samotným rozvodom mala trochu problém. Dokonca si myslela, že ho emocionálne nezvládne. „Ale musím povedať, že je to veľmi ťažké, keď tam vidíš svoju prvú lásku a nejaká cudzia pani hovorí, že vás rozvádza, tak to je také divné. Akože neplakala som, ale myslela som si, že budem veľmi plakať,“ dodala.

O to viac ju mrzelo, keď dal Jakub tesne po rozvode na Instagram vysmiatu fotku. „To si myslím, že sa pánovi Prachařovi nepodarilo, ten statusík. Mňa naštvalo, že mu to lajklo kopec ľudí, čo som si myslela, že sú naši spoloční kamaráti. Napríklad Libor Bouček. Lebo si myslím, že sa zachoval nedospelo,“ priznala rozčarovanie Agáta, ktorá aj napriek rozvodu je so svojím ex kvôli dcére v pravidelnom kontakte.

Ako však priznáva, emócie medzi nimi nie sú stále úplne upokojené. Hoci mu ona pri preberaní Mie ponúkne kávu, jej exmanžel vždy odmietne. Dúfa však, že raz sa to vyrieši. „S Mirkom to mám viac pokojné, ale verím, že aj s Kubom to takto bude časom,“ uzavrela dnes už slobodná Hanychová, ktorú má aktuálne Prachař dokonca na Instagrame zablokovanú.

