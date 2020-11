Česká herečka zo slávnej rodiny: Toľko chudla, až... zdravotné následky!

V súvislosti s Marianou sa už v minulosti hovorilo o anorexii. Ako teraz tvrdí, išlo o zle pochopený výrok jej matky, ale priznáva, že istý problém má. „Hovorila som, že keby som ju niekedy mala, že o tom budem naopak hovoriť, pretože si myslím, že je dôležité túto tému otvárať hlavne tu na sociálnych sieťach, kde je podľa mňa tlak tej "dokonalosti" najväčší,” uviedla blondínka a potom prešla k samotnej podstate.

„Takže chcem len povedať, že som stála na pokraji spadnutia do tohto problému s jedlom a možno do neho trochu aj spadla. O tomto probléme som hovorila v podcaste už v lete a teraz som tu o pár mesiacov neskôr zas o pár kíl ľahšia a nemám z toho radosť. Hlavne z toho, že som klamala sebe aj okoliu, že už je všetko dobré,” priznala mladá umelkyňa.

Zdroj: Instagram MP

Ako dodala, necvičí už asi mesiac, pretože na to nemá ani energiu, s jedlom zvláda boj a je často náladová. „Čo je ale najhoršie, prišla som o menštruáciu,” prezradila zdravotné dôsledky svojho chudnutia. Preto odišla k svojej rodine a verí, že tam sa dá opäť do poriadku.

Dotkla sa však aj problému spomínaných sociálnych sietí. Aj ona podlieha tlaku, že keď je verejne známa, musí byť čo najchudšia. „Vy mi píšete, ako mi to teraz pristane, už som dostala aj pár správ, že som chudá až príliš. A i keď viem, že tie pekné správy myslíte dobre, ja sa o to viac potom "bojím" pribrať. Mám v hlave to, že pokiaľ priberiem, vy si to všimnete, budete si hovoriť, ako som stučnela alebo mi to aj písať,” vyjadrila sa úprimne s tým, že hoci je to v princípe jedno a ide o jej telo, je veľmi ťažké nenechať sa ovplyvniť názorom okolia.

Zdroj: Instagram MP

Herečka a influencerka ale verí, že v rámci zdravia začne opäť jesť bez výčitiek a nebude dbať na názory iných. „Dúfam, že čoskoro nájdem tú rovnováhu a k tomuto postu sa za chvíľu vrátim o niekoľko kíl ťažšia a spokojnejšia, než som teraz. Mne už sa to moje telo teraz nepáči, nepáči sa mi, že sa jedlo stalo niečím, čo ma ovláda a čoho som otrokom,” uzavrela blondínka s tým, že je načase privolať naspäť starú, bezstarostnú Marianu. K svojim slovám pripojila aj fotku v plavkách z čias, keď bola šťastná, spokojná so svojím telom a vôbec neriešila kalórie.