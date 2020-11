Bleskový ROZCHOD s tretím mužom: Prachařova ex po rozvode s Jakubom… Je opäť sama!

PRAHA - Jakub Prachař (37) a Agáta Hanychová (35) sa rozišli už pred rokom, no k oficiálnemu ukončeniu ich manželstva došlo až toto leto. Obaja však za ten čas stihli mať už aj iných partnerov. Herec to na pár mesiacov skúsil s modelkou Denisou Dvořákovou (29) a moderátorka... Je opäť po rozchode. Nevyšlo jej to ani s tretím mužom. Koniec prišiel po pár mesiacoch!

Agáta Hanychová sa po rozchode s manželom Jakubom Prachařom na sociálnej sieti Instagram už viackrát pýšila, že je vo vzťahu. Najprv to skúšala s realitným maklérom Zdeňkom Turkom. „Boli sme spolu 4 mesiace. Bola to romantika, ale rozišli sme sa ako priatelia. Mali sme každý iné názory na život a pre mňa vždy budú prioritou deti,“ povedala vtedy k rozchodu pre eXtra.cz.

Dlho jej to nevydržalo ani s druhým objavom. Hoci to vyzeralo nádejne, s umelcom Markom Niessnerom sa rozišla už po troch mesiacoch vzťahu. Dvojica pritom spolu plánovala rozbehnúť istý projekt, no ešte predtým, než sa plány stihli realizovať, ich láska vyprchala. Najviac sympatií si u Agátiných fanúšikov získal jej posledný priateľ Tomáš.

No všetko nasvedčuje tomu, že ani s ním jej to nevydržalo. „Ty a ja navždy. Áno, tento chlap mi nikdy neublíži,“ napísala Agáta na Instagram a pripojila fotku so synom Kryšpínom. K príspevku dodala niekoľko hashtagov, v ktorých bolo okrem iného „single girl“ či „na chlapy už kašlu“. Z toho je jasné, že bývalej modelke to, bohužiaľ, nevyšlo ani do tretice. A aj teraz prišiel rozchod bleskovou rýchlosťou.