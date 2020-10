Ďalšia jojkárska Maska odhalená: V kostýme Buldočka známy slovenský moderátor… Wau, takto všetkých oklamal!

Minulý týždeň sme na Topkách informovali, že už po tretej časti šou Zlatá maska sa česká Prima rozhodla projekt z prime time-u presunúť na menej atraktívny čas. Po novom ju naši susedia vysielajú síce stále v nedeľu, no až o 21:25... O týždeň neskôr podobnú zmenu hlásila už aj slovenská Jojka.

Tesne pred víkendom prišla s informáciou, že Zlatá maska už nebude v nedeľu večer, ale v sobotu. A namiesto pôvodného času 20:30, odštartuje až po odvysielaní nového seriálu Uhorčík, teda o hodinu neskôr. Diváci televízie Joj sa tak identitu novej masky dozvedeli s dňovým predstihom.

V závere epizódy diváci a detektívi opäť hlasovali za tú masku, ktorú chceli v ďalšom kole projektu vidieť najviac. A po zostavení pomyselného rebríčka, postúpili ďalej Chobotnička, Bubák. Rozhodovalo sa tak medzi Ufonom a Buldočkom. Identitu nakoniec odhaľoval druhý zo spomínaných a bol to obrovský šok.

Pod maskou milého psíka sa totiž skrýval obľúbený slovenský moderátor Milan Junior Zimnýkoval. „V kostýme som sa cítil veľmi dobre, hoci to bol neoprén s bruchom. Vo vnútri to bolo ako vo fínskej saune, mal som na sebe vlnený sveter, pod kostýmom som mal funkčnú bielizeň ako keby som išiel na lyžovačku. V rámci pohybu som nemal žiadne obmedzenia, kostým som si o to viac užíval,“ prezradil.

Najzaujímavejšie je, ako účasť v šou pred svojími blízkymi kamufloval. „Musím sa všetkým ospravedlniť, ktorým som klamal. V rádiu sa ma pýtali, čo som takí unavený, pretože som prichádzal z Budapešti o druhej v noci, v televízii sa ma pýtali, či neviem o tejto šou. Zavádzal som trošku na Instagrame, že som bol niekde, kde som nebol, napríklad moja malá bola na lyžovačke a ja som pridal fotku z lyžovačky, ale nenapísal som, že som na nej, hoci sa to mohlo tak zdať. Najhoršie bolo nehovoriť o tom. Dostal som aj inštruktáž, ako to robiť, aby ma neodhalili,“ prezradil Junior. Toho dokonca Jakub Prachař v šou aj tipoval, no v kostýme Pandy.

Kompletné tipy porotcov:

Chobotnička:

Libor Bouček - Iva Kubelková

Jiřina Bohdalová - Leona Machálková

Jakub Prachař - Jitka Čvančarová

Michal Hudák - Bára Basiková

Ufon:

Libor Bouček - Martin Chodúr

Jiřina Bohdalová - Bohuš Matuš

Jakub Prachař - Dalibor Gondík

Michal Hudák - Václav Noid Bárta

Buldoček:

Libor Bouček - Lukáš Adamec

Jiřina Bohdalová - Dalibor Gondík

Jakub Prachař - Mário Kuly Kollár

Michal Hudák - Roman Pomajbo

Bubák:

Libor Bouček - Soňa Skoncová

Jiřina Bohdalová - Petra Polnišová

Jakub Prachař - Diana Mórová

Michal Hudák - Jasmina Alagič

