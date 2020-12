Sviatky podľa kontroverznej Hanychovej: So všetkými sa pohádala a... Po rozvode Vianoce bez dcéry!

Agáta a Jakub boli dlhoroční kamaráti, ktorí sa nakoniec vzali. Lenže napriek spoločnej dcére im vzťah nevydržal a došlo k rozvodu. A to je jeden z dôvodov, prečo je pred nadchádzajúcimi sviatkami bývalá modelka v poriadnom strese.

Zdroj: Instagram AH

Ako priznala na sieti Instagram, toto obdobie nezvláda práve najlepšie. „Čas Vianoc? Pre mňa obdobie veľkého stresu, napätia, aby všetko bolo dokonalé, takže už som sa stihla so všetkými pohádať, čo bežne nerobím,” uviedla

K nervozite určite prispieva aj fakt, že jej trojročná dcéra bude na Štedrý deň v rodine Prachařovcov. „Tým, čo budú na Vianoce bez detí, pretože ich majú v striedavej starostlivosti, držím palce, nech to zvládnu. Ja sama to budem zažívať prvý raz a viem, že to bude hrozne ťažké, ale deti to určite zvládnu lepšie ako my. Takže u nás Štedrý deň 24. s Ježiškom a Kryšpínom a 25. s Miou a Santom,” prezradila Agáta, ako budú tieto sviatky u nich doma vyzerať.