Čerstvé informácie o stave Otta Weitera: Zostáva v nemocnici... Pohoršilo sa mu so srdcom!

Keďže Otto mal dlhodobé problémy so srdcom, ktoré pracovalo len na 35%, a s odborníkmi riešil nutnosť jeho transplantácie, mnohí predpokladali, že za jeho prevozom do nemocnice bol práve tento problém. Ako sa nám však neskôr podarilo zistiť, príčinou boli závažné problémy so žalúdkom, čo nám ešte v polovici septembra potvrdil náš zdroj.

Pred pár dňami sme sa však dozvedeli, že muzikant je stále hospitalizovaný, pretože okrem spomínaných zdravotných komplikácií sa opäť ozvalo jeho srdce. Túto informáciu pre Topky potvrdila aj jeho dcéra Andrea Weiter.

„Áno, stále leží v nemocnici. Na začiatku to bolo práve so žalúdkom. Viete, po tom pohrebe to pre neho bolo veľmi náročné. Stres, veľmi málo jedol... Bohužiaľ, všetko sa to odrazilo a napokon ho odviezli do nemocnice a stále tam leží pod dohľadom lekárov,” povedala nám Weiterova dcéra, ktorá nám potvrdila i to, že situáciu po niekoľkých dňoch znova skomplikovalo jeho srdce.

Ottovi Weiterovi sa po pohrebe jeho manželky Andrejky opäť priťažilo. Zdroj: Facebook O.W.

„Zápal v žalúdku sa, našťastie, podarilo liečiť antibiotikami. No a potom to srdce, s ktorým má problémy už dlhodobo. Bolo to pre neho ťažké... A tie problémy so srdcom má dlhšie a vážne. A keďže sa to pod vplyvom všetkého toho stresu, smútku a ostatných problémov ešte zhoršilo, znova sa ozvalo. Je to tak jedno s druhým,” vysvetlila pre Topky Andrea Weiter.

Andrea Weiter prehovorila o stave svojho otca Otta. Zdroj: Jan Zemiar

Dodala, že aj napriek spomínaným ťažkostiam je už Ottov stav, chvalabohu, stabilizovaný. To, kedy sa dostane domov, však absolútne netuší. „Uvidíme, zatiaľ vôbec nevieme. Viete, naozaj to so sebou všetko súvisí, problémy mal aj predtým, ako zomrela Andrejka. Teraz na neho dohliadajú lekári a nateraz je to asi aj lepšie – keby sa čokoľvek stalo. Ale veríme, že sa skoro zotaví,” uviedla na záver Andrea s tým, že Ottovi je momentálne lepšie, oddychuje a dostáva podpornú liečbu. Spevákovi držíme palce a prajeme skoré uzdravenie!