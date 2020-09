Hviezda Oteckov Marek Fašiang na drogách? Bordel v masážnom salóne... Pleskol zamestnancovi!

BRATISLAVA - Tak na toto len tak ľahko nezabudnú! Väčšina Slovákov má medzi našimi známymi osobnosťami svoje idoly a aspoň raz by sa s nimi radi stretli aj v skutočnosti, mimo televíznych obrazoviek. No ak bol medzi zamestnancami istého masážneho salónu populárny herec Marek Fašiang (35), svoju mienku museli veľmi rýchlo zmeniť!

A za všetko opäť môžu Adela Vinczeová a Dano Dangl, keďže hviezdu markizáckych Oteckov pozvali do svojej uletenej šou 2na1. Marek sa tak pridal medzi obete ich žartíkov, no a ako to pri spomínaných moderátoroch býva, aj jemu vyrobili poriadnu hanbu. Tentokrát si to okrem neho odniesli zamestnanci salóna, ktorí vôbec netušili, že umelec sa im postará o mimoriadne krušné chvíle.

Fašiang mal v uchu slúchadlo a po celý čas musel načúvať inštrukciám od Adely a Dana. Začalo to síce pomerne nevinne, no po pár minútach sa všetko zvrtlo. Najprv musel Marek na pokyn moderátora odísť spod rúk maséra a "zaútočiť" na župan, pričom ho zhodil z vešiaku a kričal:Následne sa zavrel do sprchy a vtedy začala poriadna zábava.

„Marián, okamžite odtiaľto odíď. Ak neodídeš, tak to nahlásim na recepcii! Marián, vypadni odtiaľto! Si 25 rokov mŕtvy, daj mi už pokoj," kričal v sprche na neexistujúceho ducha, pričom masér bol celý čas v miestnosti. Za svoj výkon by si zaslúžil cenu - kým Marek kričal, on sa len díval z okna akoby takéto správanie bola bežná súčasť jeho služby.

Marek Fašiang sa zavrel do sprchy a kričal na ducha Mariána. Zdroj: TV MARKÍZA

Počas masáže hercovi vyletela ruka a jednému z masérov pleskol po boku. Zdroj: TV MARKÍZA

No a perné to mal aj jeho druhý kolega. Herec najprv na lehátku skúšal krkolomné pózy a potom mu Adela s Danom prikázali, aby mu počas masáže z ničoho nič vyletela pravá ruka. Marek poslúchol a masér tak dostal poriadny plesk do boku. „Nejaké nervové zakonečnia ste asi chytili," odôvodnil masérovi. Po chvíľke vstal, postavil sa pred zrkadlo, začal tancovať a popritom spieval ódu na svoju pokožku a telo. No a vtedy jeho trápenie Adela s Danom konečne ukončili.

Po celej tejto scénke sa opäť vrátili do štúdia, kde sa v hľadisku ocitol aj jeden z masérov. „Ja som si myslel, že je na drogách alebo že mu preplo," citoval Dangl jedného zo zamestnancov, čo v prípade ich relácie vlastne nie je nič nezvyčajné. No a ako celý tento žartík dopadol, ale aj oveľa viac, uvidíte už v nedeľu večer na Markíze!