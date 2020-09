Ďalší sex na Farme: Šmahel sa už neudržal... To je nejaká úchylka?!

Volaním divočiny sa opäť nechali zlákať Nikol Fridrichová a Henrich Kuľko. A ako tomu bolo už dvakrát predtým, intímnosti si znova raz nenechali sami pre seba. Tentokrát boli obecenstvom live scénky pre dospelých mešťania Matúš Jaroš a Rebeka Hlavatá. Tá sa dokonca v podstate stala fyzickou súčasťou sexu svojich kolegov. „To bol môj bok," zahlásila v momente, kedy sa náruživý párik odtrhol z reťaze a ani jedného z nich evidentne vôbec netrápilo, že svedkovia ich vášnivej chvíľky sú len pár centimetrov od nich.

Heňo s Nikolou mali pri svojich intímnych hrátkach opäť raz divákov. Zdroj: TV MARKÍZA

Martin s Lulou sa nestačili diviť Zdroj: TV MARKÍZA

No a práve o tejto situácii sa v markízáckej Farme Xtra rozprávali Martin Šmahel a niekdajšia farmárka Lula Gachulincová. Tá prehlásila, že takéto niečo by nemali vidieť ani najlepšie kamarátky, nie ešte ľudia, ktorých poznajú mesiac. „Ja si začínam myslieť, že tej Nikole a Heňovi sa to páči, že sa na nich niekto pozerá alebo že je niekto pri nich. Si vezmi, že predtým tam bol Erik s Rebekou. Boli veľmi blízko pri nich, možno že im aj tlieskali, povzbudzovali... Tam bude nejaká spojitosť" nechápal moderátor, s čím brunetka absolútne súhlasila a spoločne sa dopracovali k výsledku, že doteraz im pri radovánkach vlastne zakaždým niekto robil spoločnosť.

Martin Šmahel sa pri komentovaní scénky netváril veľmi nadšene... Zdroj: TV MARKÍZA

No a potom začali preberať Nikolu, ktorá sa hrdí svojmi sledovateľmi na sociálnych sieťach a tam buduje aj časť svojej kariéry. A vôbec ju nešetrili. „Hovorí, že ona bude TOP na tej sociálnej sieti.. Len ja neviem teraz, že ktorú sociálnu sieť myslí. Či to nie je nejaký por*noserver alebo čo," zamyslela sa Lula, s čím sucho súhlasil aj Martin. „Áno, tým smerom skôr ide," dodal k tejto téme.