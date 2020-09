Tretia časť jojkárskej Zlatej masky: Úplne nové pravidlá hry a... Jednorožec odhalený!

Tretia epizóda jojkárskej šou Zlatá maska mala trochu iné pravidlá ako tie predchádzajúce. V uplynulých dvoch častiach sa proti sebe postavili vždy dve masky a diváci si z nich potom vyberali tú, ktorú by chceli vidieť v ďalšom kole. V záverečnej eliminácii sa tak ocitli 3 masky, z ktorých sa následne vyberala tá, ktorá odhalí svoju identitu.

Štart jojkárskej Zlatej masky: Len 6 súťažiaicch, prvý už odhalený... TOHTO by tam nikto nečakal!

Tentokrát to však bolo celé trochu inak. Na pódiu sa predviedla prvá skupina masiek. Teda Ufón, Chobotnička, Buldoček, Páv a Jednorožec. No keďže ich bol nepárny počet, teraz už nebojovali proti sebe, ale po predvedení všetkých vystúpení sa prakticky všetky ocitli v eliminácii a diváci volili tú masku, ktorá sa im páčila najviac a chceli by ju posunúť do ďalšieho kola.

Hlasovanie zostavilo pomyselný rebríček. Najmenej hlasov dostal Jednorožec. Zdroj: TV JOJ

Hlasovanie zostavilo pomyselný rebríček a tá z masiek, ktorá dostala najmenej hlasov, musela odhaliť svoju identitu. Šou opustil Jednorožec. Jakub Prachař tipoval, že by sa pod maskou mohla skrývať speváčka Tereza Kerndlová, Jiřina Bohdalová zas, že Helena Zeťová. Uhádnuť sa to však podarilo rovno dvom detektívom - Michalovi Hudákovi a Marte Jandovej.

Pod maskou Jednorožca sa skrývala talentovaná muzikálová speváčka a herečka, ktorú navyše diváci Jojky môžu poznať z nového seriálu Slunečná, Eva Burešová.

Jednorožcom bola Eva Burešová. Zdroj: TV JOJ

Kompletné tipy porotcov:

Ufón:

Michal Hudák - Stanislav Hložek

Jakub Prachař - Adam Kraus

Jiřina Bohdalová - Adam Mišík

Marta Jandová - Petr Kotvald

Zdroj: TV JOJ

Chobotnička:

Michal Hudák - Lucie Bílá

Jakub Prachař - Dagmar Pecková

Jiřina Bohdalová - Ilona Csáková

Marta Jandová - Ilona Csáková

Zdroj: TV JOJ

Buldoček:

Michal Hudák - Roman Pomajbo

Jakub Prachař - Tomi Popovič

Jiřina Bohdalová - Petr Janda

Marta Jandová - Peter Nagy

Zdroj: TV JOJ

Páv:

Michal Hudák - Marián Gáborík

Jakub Prachař - Attila Végh

Jiřina Bohdalová - Jaro Slávik

Marta Jandová - Marián Hossa

Zdroj: TV JOJ

Jednorožec:

Michal Hudák - Eva Burešová

Jakub Prachař - Tereza Kerndlová

Jiřina Bohdalová - Helena Zeťová

Marta Jandová - Eva Burešová

Zdroj: TV JOJ