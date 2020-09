Štart jojkárskej Zlatej masky: Len 6 súťažiacich, prvý už odhalený… TOHTO by tam nikto nečakal!

BRATISLAVA - Celého pol roka si diváci Jojky museli počkať na posunutý štart svetovo úspešnej šou Zlatá maska. Včera večer televízia odvysielala prvú časť. Predstavilo sa 6 utajených súťažiacich v honosných maskách. V závere šou jeden z nich vypadol a musel odhaliť svoju identitu. No tohto by tam málokto čakal!

Princípom formátu Zlatá maska, ktorý sa vo svete teší veľkému úspechu, je odhaliť identitu súťažiacich, skrývajúcich sa pod veľkými maskami. V nedeľu večer Jojka predstavila prvú časť novej šou. V tej sa predstavilo dokopy 6 masiek, ktoré si zmerali sily v troch dueloch. Páv spieval proti jednorožcovi, buldoček proti ufóncovi, krokodíl proti chobotnici.

Mrazivé slová Boučka z jojkárskej Zlatej masky: Stačil malý časový sklz a... Ani netušil, akú mal vtedy pravdu!

Z každého duelu si porotcovia a diváci v sále prostredníctvom hlasovacích zariadení museli zvoliť toho z dvojice, koho by chceli vidieť aj v ďalšom kole. Do ďalšieho kola tak rovno postúpili jednorožec, buldoček a chobotnica. Z ďalšej trojice, ktorá sa dostala do zóny ohrozenia, si potom diváci a porota vyberali toho, ktorého identitu chcú spoznať - ten zároveň v šou končí.

MEGA prísne opatrenia na utajenie identity v jojkárskej Maske: Maďarské asistentky, 14 hotelov a špeciálne uložené čísla!

V prvom kole si masku vyzliekal krokodíl. Na základe indícií, ktoré odzneli v dokrútke, pohybov a spevu porota tipovala, že by to mohol byť herec, muzikant a moderátor Václav Kopta, šéfkuchár Zdeněk Pohlreich, tenista Petr Korda či moderátor Karel Voříšek.

A pravdu mal nakoniec Michal Hudák, ktorý si tipol správne - pod maskou krokodíla sa totiž schovával Zdeněk Pohlreich. Len málokto by čakal, že prísny šéfkuchár z relácie Áno, šéfe, by sa na takúto šou nechal nahovoriť.

V maske Krokouša bol Zdeněk Pohlreich. Zdroj: TV JOJ

Kompletné tipy porotcov:

Páv:

Michal Hudák - Marián Gáborík

Libor Bouček - Filip Šebo

Jiřina Bohdalová - Dávid Žbirka

Jakub Prachař - Daniel Štrauch alias Gogo

Zdroj: TV JOJ

Jednorožec:

Michal Hudák - Soňa Norisová

Libor Bouček - Anna Kadeřávková

Jiřina Bohdalová - Yvetta Blanarovičová

Jakub Prachař - Eva Burešová

Zdroj: TV JOJ

Buldoček:

Michal Hudák - Otto Weiter

Libor Bouček - Martin Jakubec

Jiřina Bohdalová - Maroš Kramár

Jakub Prachař - Milan Junior Zimnýkoval

Zdroj: TV JOJ

Ufon:

Michal Hudák - Bohuš Matuš

Libor Bouček - Mirek Navrátil alias Mirai

Jiřina Bohdalová - Pavel Vítek

Jakub Prachař - Roman Tomeš

Zdroj: TV JOJ

Krokouš:

Michal Hudák - Zdeněk Pohlreich

Libor Bouček - Petr Korda

Jiřina Bohdalová - Václav Kopta

Jakub Prachař - Karel Voříšek

Zdroj: TV JOJ

Chobotnička:

Michal Hudák - Gábina Partyšová

Libor Bouček - Olga Lounová

Jiřina Bohdalová - Dasha

Jakub Prachař - Monika Absolonová

Zdroj: TV JOJ