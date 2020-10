Hviezda jojkárskej Zlatej Masky má COVID-19: Prekvapivý priebeh ochorenia… Bojí sa, čo príde!

S informáciou, že jej bol diagnostikovaný zákerný koronavírus, vyšla herečka na verejnosť včera. Na sociálnej sieti Instagram informuje svojich fanúšikov o priebehu choroby. „COVID deň prvý. Som v dobrých rukách. Zatiaľ všetko cítim, takže sa dopujem čokoládou, než to vypukne,“ napísala k fotke s 3-ročným synom Nathanielom. Obaja teraz musia poctivo dodržiavať karanténu.

Zatiaľ, našťastie, choroba neudrela v plnej sile a príznaky má Eva len veľmi mierne. „Cítim sa zatiaľ tak, že som prechladnutá. Bolí ma hlava, pijem čajík. Zatiaľ deň prvý dobrý,“ upokojila v piatok svojich priaznivcov. „COVID pozitívny deň dva - zatiaľ som stále rovnaká, stále mám priebeh, ako keď ste ľahko prechladnutí, čuch mám, chuť mám, tak si hovorím, či je to COVID, či sa tam nemohol niekto spliesť a nie je to len prechladnutie alebo chrípka,“ spochybnila výsledky testu Burešová.

Napriek tomu karanténu dôsledne dodržiava. „Viem, že každý má priebeh iný, že strata čuchu môže prísť neskôr, to všetko viem a nedovoľujem si to zľahčovať, nie som lekár. Tuším, že to môže byť ešte horšie a že to možno ešte príde,“ reagovala tmavovláska s pokorou. No zároveň sa obáva, ako jej organizmus zareaguje, keď choroba udrie v plnej sile.

Už na obyčajnú chrípku totiž herečka nereaguje dobre. „Odmalička vždy, keď som mala chrípku, tak som mala veľmi ťažký priebeh - štyridsiatky, halucinácie, zvracanie, takže čakám, či to príde,“ prekvapila svojími skúsenosťami známa Češka, ktorá sa fanúšikom plánuje s informáciami o priebehu jej diagnózy pripomínať každý deň.