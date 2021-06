Toto tu ešte nebolo! Vojna politikov s postavičkou šoubiznisu: Poslanci OĽaNO posielajú políciu na Jakubca

"Pozrite sa, 3663 eur. Viete si predstaviť aký je to balík? Šak toto nikto nezarobí ani za tri mesiace," začína svoje video Jakubec, ktorý si v neskorších sekundách zobral na pranier aj Rómov. "To je balík pre jednu priemernú cigánku. Táto cigánka má 11 detí. Vieme, že tam sa to všetko kotí medzi sebou ..." pokračuje skutočne štipľavým slovníkom Jakubec, ktorý pomocou tohto kontroverzného videa chcel verejnosti prezentovať svoju nespokojnosť so súčasným systémom prideľovania prídavkov na deti.

Jakubec nasledujúcich skoro 7 minút hovorí tiež o tom, že je to nespravodlivé.

Video ich pobúrilo a začínajú konať

Michal Šipoš, Jozef Pročko, Jarmila Vaňová, Peter Pollák ml., Anna Remiášová, György Gyimesi, Erik Ňarjaš, Tomáš Šudík, Rastislav Jílek, Andrej Stančík a Juraj Krúpa - toto je skupinka poslancov z klubu OĽaNO, ktorí sa po predmetnom videu neudržali a známeho televízneho zabávača pre staršie generácie si podali.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Video je podľa ich názoru plné nenávistných prejavov a nedôstojných urážok voči rómskej komunite na Slovensku. Predseda klubu Michal Šipoš vyjadril tiež svoje znechutenie nad obsahom videa. "Video je plné nenávistných prejavov, zavádzania a informácií, ktoré nie sú pravdivé," uvádza Šipoš.

Rasistické a nedôstojné narážky urazili aj poslanca Petra Polláka ml., ktorý je pôvodom tiež Róm. "Odkazovať rómskej komunite, aby „žrala potkanov“ alebo hroziť spálením ich chatrčí je úplne mimo základov akejkoľvek dôstojnej komunikácie v demokratickej spoločnosti. Takéto správanie nemôžeme tolerovať a privierať nad ním oči," vyjadril sa Pollák.

Vyťahujú paragrafy

Vyjadrenia Martina Jakubca sú podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Šipoša v priamom rozpore s §423 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. "Martin Jakubec sa očividne dopustil verejného hanobenia národa, rasy a presvedčenia, o čom hovorí náš Trestný zákon. Z tohto dôvodu sme sa s kolegami poslancami NR SR rozhodli podať na jeho osobu trestné oznámenie," vyhlásil videom znepokojený Šipoš.

Podobné vyjadrenia sú podľa poslanca Petra Polláka ml. cestou k ďalšiemu odcudzovaniu rómskej komunity a k prehlbovaniu nenávisti voči nej. Preto nie je prípustné, aby sa podobné vyjadrenia nechali bez odozvy: "Rómska komunita je na Slovensku roky stereotypne vykresľovaná ako tá najhoršia. Koluje o nej veľa nepravdivých informácií, ktoré potom spôsobujú negatívnu mienku na celú rómsku komunitu a zároveň rozdeľujú spoločnosť," dodáva Pollák ml.

Poslanec OĽaNO Peter Pollák ml. Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanec Pollák zároveň pripomenul, že "žijeme v demokratickej spoločnosti. Človek môže povedať, čo chce, ale ak tým poruší zákon, bude musieť znášať následky."