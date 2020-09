MEGA prísne opatrenia na utajenie identity v jojkárskej Maske: Maďarské asistentky, 14 hotelov a špeciálne uložené čísla!

Keďže súťaž spočíva v odhaľovaní známych osobností skrývajúcich sa pod jednotlivými maskami, ich identitu museli tvorcovia udržiavať celý čas v tajnosti. O tom, kto sa v šou objaví, nevedel takmer nikto a aby to tak zostalo, na rad prišli extrémne prísne opatrenia, aby v JOJ-je zabránili tomu, že sa informácie o menách dvanástich účinkujúcich hviezd dostanú k verejnosti i televíznym hádačom.

Súťažiaci o sebe po celý čas vzájomne nevedeli, ich identitu nepoznala dokonca ani drvivá väčšina štábu či tanečníci. „V telefóne som ich musel mať uložených pod menom masky, nie pod ich menom. Keby náhodou bol niekto pri mne, aby na displeji nevideli žiadne meno, ale, že mi volal Robot alebo Jednorožec,” povedal v Ranných novinách televízie JOJ koordinátor masiek a účinkujúcich Ondrej Benko.

Moderátorom jojkárskej Zlatej masky je Martin Pyco Rausch Zdroj: TV JOJ

Dokonale pripravený musel byť aj pohyb na pľaci počas nakrúcania. „Celý čas boli zamaskovaní. Keď sa pohybovali po štúdiu, mohli mať na sebe buď len tú veľkolepú masku, alebo museli mať takzvaný cestovný oblek. To znamená – širšie čierne tepláky, čierne mikiny s nápisom „Nehovor so mnou“, čierne kukly, špeciálny štít a rukavice, aby nikto nemohol vidieť tetovanie alebo prsteň, aby ich nikto nemohol spoznať,“ dodal ďalej spomínaný koordinátor. A to ani zďaleka nie je všetko. Niektoré opatrenia boli doslova šialené, medzi nimi napríklad aj to, že účinkujúci boli ubytovaní v Budapeští a každý z nich v inom hoteli, aby na seba náhodou nenarazili.

„Každý mal svoju šatňu, každý mal svoju asistentku. Nikdy sa nemohli pohybovať sami. Vždy som tam musel byť ja alebo asistentka. Museli byť celí zamaskovaní v obleku. Jediná chvíľa, kedy mohli opustiť šatňu, bola, keď šli na toaletu alebo keď šli na pódium. V šatni mali kartičky, na ktorých mali nakreslené jedlo, nápoje, cigaretu a keď na niečo z toho mali chuť, len to hodili pod dvere. Asistentky to sledovali na takej dlhej chodbe, všimli si to a hneď im to priniesli,” uviedol v Ranných novinách Ondrej, ktorý ešte prezradil, že spomínané asistentky boli Maďarky, vďaka čomu bolo udržovanie tajností aspoň o čosi jednoduchšie, keďže zahraničné pracovníčky české a slovenské známe osobnosti príliš nepoznajú.