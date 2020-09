Mrazivé slová Boučka z jojkárskej Zlatej Masky: Stačil malý časový sklz a… Ani netušil, akú mal vtedy pravdu!

BRATISLAVA - Nová veľkolepá šou Zlatá maska sa na televízne obrazovky mala dostať už v marci tohto roka. Pandémia koronavírusu však zapríčinila, že ju Jojka nasadila až v jesennej vysielacej štruktúre. Keď formát začiatkom marca dotočili, porotca Libor Bouček (39) vyslovil niečo, čo sa jeho kolegom zapísalo do pamäti. Ani len netušil, akú mal vtedy pravdu!

Zlatá Maska sa na obrazovky televízie Joj dostane už dnes večer o 20:30. Diváci si na jej odvysielanie museli počkať celého polroka. Veľkolepú šou sa totiž v pôvodnom termíne tvorcovia rozhodli nenasadiť kvôli zúriacej pandémii koronavírusu. Tá sa v našich končinách začala ozývať už v čase, keď sa výroba projektu blížila ku svojmu koncu.

Porotca Libor Bouček vtedy vyslovil vetu, ktorá sa zapísala do pamäti všetkých jeho kolegov. „Myslím, že sme to natáčanie stihli tak akurát. Za ten týždeň bude karanténa už všade,“ zahlásil moderátor. Vtedy ani len netušil, akú má pravdu. Stačil totiž mierny časový sklz v natáčaní a problém by bol na svete. Šou sa totiž vyrábala v Maďarsku, konkrétne v Budapešti.

A finále projektu sa síce stihlo natočil ešte koncom februára, no ďalšie dokrútky sa vyrábali aj po finále. Od 6.3. do 8.3. natáčali tvorcovia síce už v Bratislave, no s maskami z maďarskej produkcie. Na Slovensku preto boli aj zahraniční kostyméri, ktorí sa o ne starali. Tí opúšťali Bratislavu 9.3. - teda len týždeň pred úplným uzavretím hraníc s Maďarskom.

Hrozilo teda, že sa masky nedostanú cez hranice a televízie by za ne musela zaplatiť dlhodobejší prenájom. Zlatá maska mala pôvodne štartovať 20.3., no pár dní pred štartom Jojka projekt odložila. Podľa vyjadrenia televízie bol hlavným dôvodom bezpečnosť ich ľudí pracujúcich v postprodukcii. No teraz sa aspoň diváci môžu tešiť na šou plnú prepracovaných efektov.

Zdroj: TV JOJ