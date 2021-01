ŠOK pre cestujúcich: Herec z filmu Sněženky a machři skončil bez práce… Teraz robí vodiča MHD!

PRAHA - Zákerný koronavírus pripravil o prácu milióny ľudí po celom svete. Jedným z nich je aj herec z nezabudnuteľného filmu Sněženky a machři Václav Kopta (55). Platiť účty a živiť rodinu však naďalej musí. Nevyčkával preto so založenými rukami a rozhodol sa konať. A pre mnohých cestujúcich pražskej MHD to musel byť obrovský šok. Herec totiž teraz pracuje ako vodič autobusu!

Koncom septembra Václav Kopta priznal, že je nakazený koronavírusom. Jeho verejné priznanie však nedopadlo tak, ako si predstavoval. Od večných spochybňovačov sa stretol s obrovskou vlnou kritiky... A tak, podľa vlastných slov, istý čas radšej ani nevychádzal z domu. Zarábať peniaze a platiť účty však treba. A hoci ho aktuálna situácia pripravila o tú jeho, vynašiel sa.

A ešte si tým splnil aj svoj detský sen - teraz robí totiž vodiča autobusu. „Premýšľal som dlho, ako najlepšie naložiť s nadbytkom voľného času. A myslím, že som zvolil dobre. Dostať sa za volanť autobusu nie je v 55 rokoch úplne jednoduché. Trvalo to dlho, dokonca mesiace, než som prešiel všetkými zdravotnými skúškami, psychologickými testami a tak ďalej. Šiel som si za tým pomerne tvrdo,“ priznal Kopta v rozhovore pre reláciu Showtime.

Nič v živote ho vraj nestálo toľko síl, ako splnenie tohto detského sna. „Ľudia si možno povedia, no bože, tak jazdí s autobusom, no a čo. Ale to nie je len tak,“ prízvukuje herec, ktorého nová práca napĺňa. Navyše mu pridelili linku, ktorá jazdí v oblasti Dejvic, kde býva. Stretáva tak kamarátov a spolužiakov, pravidelne vozí svojich známych. A má to aj svoje výhody.

Václav Kopta je známy napríklad z filmu Sněženky a machři. Zdroj: Bontonfilm

„Keď mám nehodu a dojde mi káva, manželka stojí pred domom, ja pribrzdím a ona mi podá novú. Už som viezol aj obidve svoje dcéry. Je to zvláštny pocit. Naozaj ma to robí šťastným. Aj v tejto nepríliš šťastnej dobe mám pocit, že môj život má nejaký zmysel. A nesedím len doma na zadku a nepozerám na to, ako holuby lietajú za oknom,“ vysvetlil Kopta.

Počas práce v Dopravnom podniku musel riešiť už aj nejaké problémy. Napríklad poradiť si s opitým pánom, ktorý ledva stál na nohách a v autobuse zostal ležať na zemi. No problémy mu narobilo už aj počasie. „Zažil som aj snehovú kalamitu. O piatej ráno ešte cesta nie je upravená a vy sa rútite autobusom, aby ste boli včas na prvej zastávke. Je to aj adrenalín. Ale veľmi ma to baví,“ pochvaľuje si Kopta, ktorého, podľa vlastných slov, cestujúci príliš nespoznávajú. No ak áno, sú v poriadnom šoku.